Los Cupra Formentor, León y Terramar estrenan las versiones Beyond

La inclusión de serie de los paquetes opcionales Edge e Intelligent Pack, así como el sistema de iluminación más sofisticado disponible en cada Cupra, son las claves de las versiones Beyond que la marca liga a los Formentor, León y Terramar.

De hecho, los dos primeros modelos reciben los faros matriciales led que permite conducir siempre con las largas sin deslumbrar a otros coches; y el Terramar, por su parte, la versión de alta definición de este sistema que proyecta información valiosa para el conductor sobre el asfalto.

En los tres los asientos de tipo bacquet delantero tienen regulaciones eléctricas, memoria y calefacción y, en León y Formentor, la tapicería es la Dinámica; mientras que el Terramar, también con este tejido compuesto en un 75 por ciento de poliéster reciclado, emplea el tono Blue Moon Light.

Los León Beyond se identifican, además, por las taloneras en negro brillante de su carrocería.

En Formentor y el formato familiar del León, el Sportstourer, el portón trasero motorizado y con función de manos libres forma parte del equipamiento de serie de estos Beyond.

El Edge Pack incluye en todos los modelos la apertura de puertas y arranque sin necesidad de llave, así como la alarma; mientras que específicamente en los León y Formentor añade la cámara de visión trasera y luz interior envolvente. En el caso del Formentor y el León Sportstourer, también el portón trasero eléctrico con función manos libres.

En cuanto al Terramar, recibe un climatizador trizonal, volante calefactado y retrovisores, asimismo calefactados y eléctricos; cristales traseros tintados y la luz ambiental Smartlight o las taloneras de entrada iluminadas.

Es el Cupra Terramar el que en mayor medida se benificia, con más equipamiento de serie que el resto, de los tres elegidos por la marca para estas versiones Beyond.

Por su parte, el Intelligent Drive Pack de estos Beyond incluye para los tres modelos el asistente de ángulo muerto, el aviso de salida segura, el asistente de atasco, Pre-Crash Assist e Intelligent Park Assist. En el Formentor se añaden el sistema con cámaras perimetrales, mientras que el Terramar recibe el head-up display y la versión Top View Camera 360º. También ampía las ayudas a la conducción con los Travel Assist 2.0, Lane Assist, Emergency Assist 3.0 y el asistente de luces o las de aparcamiento Intelligent Park Assist y Training Park Assist.

Según Seat, las versiones Beyond pemiten ahorrar a los clientes que podrían adquirir estos paquetes por separado entre un 50 y 73 por ciento en función de cada modelo.