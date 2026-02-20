El BYD Atto 2 con el sistema híbrido enchufable DM-i desde 25.990 euros

No hay en el mercado ningún modelo que en su versión híbrida enchufable cueste menos que los 25.990 euros de precio con descuento promocional que supone el BYD Atto 2 DM-i con el nivel de acabado Active y 166 CV. Y eso, por sí mismo ya se convierte en un hecho noticiable, aunque también lo es que el otro acabado disponible para este SUV C de 4,31 m de largo con ese sistema de propulsión, el Boost de 212 CV, sólo suponga 4.000 euros más cuando incluye también una sustancial aportación de equipamiento extra.

En este caso, y al disponer de un sistema hibrido enchufable similar al del Seal 6 DM-i, el Boost no sólo añade más potencia respecto al primero, si no también 50 km más de autonomía eléctrica al homologar 90 km pues reemplaza la batería de 7,8 kWh del Active por una de 18 kWh.

El Atto 2 DM-i se puede elegir con dos niveles de potencia de su sistema de propulsión híbrido enchufable y, con cada uno de ellos, una capacidad de batería y un nivel de equipamiento distinto.

Añadidos interesantes son que la más capaz puede cargarse con corriente alterna usando potencias de hasta 6,6 kW, el doble que la que lo es menos, y que su cargador dispone de la función V2L que permite alimentar con la energía de la batería de alta tensión dispositivos externos.

Eso sí, no admite corriente continua como los Seal Comfort, que cuestan algo más de 6.000 euros extras, donde también puede cargarse así con hasta 26 kW.

La relación entre potencia y precio, importa, pero hay más factores

Esta versión Boost resulta particularmente interesante por todo lo anterior y también porque el SUV PHEV más parecido al Atto 2 sería un Ford Kuga, que con 243 CV cuesta unos 3.000 euros más. Cuenta, por tanto, con más potencia gracias a su motor 2.5, tiene un tamaño mayor y, por el contrario, dispone de una batería menos capaz -14,4 kWh-, que debe cargarse más lentamente -hasta 3,7 kW admite- y con la que se homologa una autonomía eléctrica WLTP menor -69 km-.

En cuanto al más parecido por precio y potencia a los Atto 2, aunque también más grande, sería el Leapmotor B10 Hybrid EV, que cuesta 29.900 euros y tiene 218 CV, un modelo también en fase de lanzamiento comercial.

El sistema Dual Model Intelligent combina un motor eléctrico de, en las dos versiones, 197 CV (145 kW) que trabaja junto a un 1.5 litros atmosférico de gasolina, en este caso de 98 CV. El sistema puede trabajar bien con sólo el primero, el eléctrico, o con el segundo trabajando para generar electricidad que usa el eléctrico, el modo HEV, lo que le convierte en un SUV muy "eléctrico". No obstante, si se requiere mayor potencia, ambos motores pueden trabajar en paralelo, que es cuando se consigue la mayor potencia de ambas versiones.

La doble pantalla, para instrumentación y sistema de infoentretenimiento -sin motorización-, es siempre de serie en el Atto 2 DM-i.

Tanto en el acabado Active como en el Boost son de serie la instrumentación con pantalla digital de 8,8, la central que da soporte al sistema de infoentretenimiento de 12,8" u que tiene asistente de voz. Ahora bien, el nivel Active incluye de serie asimismo la pintura metalizada, llantas de aleación, faros LED, sensores de aparcamiento traseros, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento en el carril, detección de vehículos en el ángulo muerto o frenada de asistencia, entre varias ayudas a la conducción; y el acceso inteligente mediante smartphone o dispositivo wearable.

En cuanto al Boost añade a lo anterior el techo panorámico de cristal, asientos delanteros calefactables y eléctricos, las llantas de aleación de 17”, las cámaras de visión 360°, el volante calefactable, la plataforma de carga inalámbrica para smartphones de 50 W y los cristales traseros tintados.

Los asientos delanteros está calefactados y tienen regulaciones eléctricas en el nivel Boost, que también cuenta con un techo de cristal de serie.

Con campañas, la aportación del Plan Auto+ y la oferta por financiación, en el caso de que la compra se haga así, el precio del Atto 2 DM-i Active puede quedar en 20.940 euros y el del Boost en 24.940 euros.