Las autocaravanas y campers apenas superaron las 6.000 matriculaciones en 2025
Ventas
Las autocaravanas y campers se venden menos en España. Así lo manifiestan los resultados correspondientes al último ejercicio proporcionados por Aseicar y basados en los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), que muestran que apenas se superaron las 6.000 ventas de estos tipos de vehículos en 2025, un 6 por ciento menos que en 2024.
Este descenso es consecuencia de la caída interanual de casi un 29 por ciento de las ventas de campers, al pasar de 3.377 en 2024 a 2.400 el año pasado, destacando "la caída en las matriculaciones de los campers tipo urban van", según indica la asociación.
En sentido contrario, las autocaravanas superaron en 2025 las cifras de los últimos tres años, repuntando casi un 19 por ciento sobre 2024 al pasar de 3.082 a 3.667 unidades. En opinión de la Aseicar, ese incremento se debe al "esfuerzo realizado por fabricantes y concesionarios para ajustar los precios que se elevaron en los últimos años".
Como ocurre con los campers, las operaciones que tuvieron como protagonistas las caravanas también cayeron con respecto a 2024, en este caso de forma más moderada: un 9,2 por ciento al matricularse 1.079 nuevos ejemplares.
En total, y teniendo también en cuenta estas últimas, durante 2025 se matricularon 7.146 vehículos aptos para el caravaning.
En relación a los vehículos de este tipo de segunda mano, tanto de origen nacional como también procedentes de otros países europeos, respecto a 2024 se incrementaron las ventas en 2025 un 14,9 por ciento.
"Estos datos de 2025 son los primeros del último lustro sin estar condicionados por crisis industriales o inestabilidad económica en nuestro país. Sin embargo, nos preocupa especialmente la caída de las caravanas, un extraordinario remolque para miles de familias que prefieren la estancia fija o itinerante en los campings y el auge de la compraventa de vehículos de segunda mano, lo que nos conducirá irremediablemente a un grave y preocupante envejecimiento del parque móvil del sector", ha expresado el presidente de Aseicar, José Manuel Jurado.
