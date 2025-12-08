Audi renueva la tecnología de los A6 e-tron, Q6 e-tron, A5, A6 y Q5 y lanza un V6 Diesel MHEV

Audi ha anunciado una actualización de hardware y software para varios de sus modelos desarrollados sobre las Plataforma Premium Eléctrica (PPE) y Plataforma Premium de Combustión (PPC). La medida afecta a los A6 e-tron y Q6 e-tron, así como a los A5, A6 y Q5. Los primeros son eléctricos y los segundos tienen motores de combustión.

En el caso de los modelos basados en la plataforma PPE, los de apellido e-tron, la marca señala que los cambios tienen como objetivo aumentar la eficiencia de los vehículos. No obstante, Audi no ha facilitado datos sobre posibles reducciones de consumo o incrementos de autonomía y no está prevista una nueva homologación bajo el ciclo WLTP. Por ello, las cifras oficiales de consumo y autonomía se mantendrán sin variaciones.

La recuperación optimizada permite frenar hasta detenerse sin tener que recurrir a sistema de freno hidráulico, lo que supone maniobras de este tipo más eficientes.

Entre las modificaciones técnicas, destaca la revisión del sistema de frenada regenerativa. A partir de la actualización, los eléctricos podrán desacelerar hasta la detención completa sin recurrir a los frenos de fricción convencionales. Según Audi, esta configuración permite una transición continua desde la retención eléctrica hasta la parada total y aumenta la cantidad de energía recuperada durante la deceleración.

En las versiones S5 y S6 e-tron se introduce un nuevo modo de conducción denominado Dynamic Plus. Actúa sobre la tracción total, en el primer caso con la distribución activa de par del eje trasero gracias al diferencial deportivo; en el segundo, gracias a la gestión de los dos motores y del sistema de vectorización de par mediante freno. Está asociado a un ajuste específico del control electrónico de estabilidad, que pasa automáticamente al modo Sport. De acuerdo con Audi, esta combinación permite un sobreviraje controlado y una respuesta más directa del sistema de propulsión a las órdenes del acelerador, a la vez que se cambia la información de la instrumentación y el head-up display.

El modo Dynamic Plus hace que prevalezca el impulso del eje trasero y permite la ejecución de derrapes controlados.

La selección de modos de conducción continúa realizándose a través del sistema Audi drive select, al que se añade ahora un asistente que ajusta automáticamente el programa de marcha en función del estilo de conducción y de la situación del tráfico o la vía.

Ayudas a la conducción más sofisticadas

En las gamas que utilizan la plataforma PPC, así como en los modelos PPE, se actualizan también las ayudas a la conducción. En algunos mercados el control de velocidad de crucero adaptativo pasa a permitir cambios automáticos de carril en autopista cuando el conductor activa el intermitente, realizándolos a continuación. Además, se amplía el reconocimiento de señales de tráfico, ajustándose la velocidad a éstas de modo automático e incluso identificando las de stop, prioridades de paso, etc; y se ofrece de manera opcional el sistema Park assist pro que permite realizar maniobras de aparcamiento automatizadas y lanzadas desde el teléfono móvil en el exterior del coche.

El asistente de marcha atrás se hace cargo de la dirección durante los últimos 50 metros, facilitando las maniobras en calles estrechas o plazas de aparcamiento "imposibles".

Por otro lado, aparecen los faros matriciales digitales para los A6, incluso con indicaciones de centrado en el carril o proyección de advertencia. En este mismo modelo, el volante multifunción es nuevo, con algunos mandos sustituidos por controles físicos, mientras que se equipan asientos delanteros con más apoyo lateral.

Todos los modelos MY26 tendrán en su instrumentación tres modos para mostrar la información, al estilo del Audi A3, así como una mayor integración del teléfono en el sistema de infoentreteninimiento.

Adicionalmente, el asistente de voz incluye funciones con Inteligencia Artificial, siendo capaz de responder a preguntas detalladas sobre el coche; y la integración de ChatGPT permite, usando descripciones, dando lugar a localizaciones exactas de diferentes servicios. Con la voz también se podrán manejar algunas ayudas a la conducción o sistemas como la altura de la suspensión.

Puede definirse el funcionamiento de la cámara para que se active en función de determinadas situaciones, a voluntad del conductor.

Entre las novedades de hardware está una cámara 4K que, integrada en el retrovisor interior, graba de forma continua y, en caso de accidente, puede ofrecer los 30 segundos anteriores y posteriores al mismo, por ejemplo.

El paquete de novedades incluye nuevos modos de experiencia en el habitáculo que combinan iluminación, sonido, funciones de masaje y ajustes del climatizador para configurar diferentes ambientes. Asimismo, se amplían las funciones de ocio a bordo, con compatibilidad para mandos de juego externos mediante Bluetooth y la posibilidad de emparejar auriculares inalámbricos.

Los modelos MY2026 con plataforma PPC podrán encargarse con estas actualizaciones a partir de finales de noviembre, mientras que los vehículos eléctricos sobre base PPE estarán disponibles para pedidos desde principios de diciembre.

Un Diesel hibridado con la tenología MHEV

En cuanto a los Q5 y A6, estos dos modelos amplían su gama de motores con un Diesel de 3 litros, un V6 que por primera vez incorpora una tecnología de hibridación ligera MHEV. Esta cuenta con un motor eléctrico de 24 CV (18 kW) integrado en el cambio automático, lo que permite una conducción parcialmente eléctrica en maniobras o circulando a baja velocidad. También cuando se circula a velocidad constante en carretera o autopista.

Las actualizaciones, en este caso por la vía de nuevas incorporaciones a la gama de motores, también afectan a los Audi Q5 y A6 al recibir el motor V6 TDI MHEV.

La potencia total del sistema es de 299 CV y tiene la particularidad de, además, contar con un compresor eléctrico, alimentado gracias a la arquitectura de 48 voltios de esta hibridación. Su tarea es apoyar al turbocompresor y eliminando así el retraso de respuesta de éste al acelerar. Una característica más de este compresor es su capacidad para funcionar a cualquier régimen de giro del motor. Con ambos sistemas en la admisión del aire del motor se logra una sobrepresión máxima de 3,6 bares.

Estará disponible en ambos modelos desde el arranque de diciembre por un precio desde 82.270 euros para el A6 y 82.600 para el Q6.

La incorporación de la arquitectura de 48 voltios al motor 3.0 V6 TDI permite también emplear un compresor eléctrico como apoyo al turbo de geometría variable.

Este nuevo V6 TDI está homologado para usar combustible HVO, es decir, derivado del aceite vegetal hidrotratado -se produce a partir de aceite de cocina usado o subproductos agrícolas, a los que se incorpora hidrógeno- y que permite una reducción de entre un 70 y un 95 por ciento de las emisiones de CO2 en comparación con el Diesel derivado del petróleo.