Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescatan "al límite" a dos surfistas en Tarifa

Los equipos de Salvamento Marítimo han publicado un agónico rescate ocurrido durante este fin de semana en Tarifa: dos sufirstas, uno de ellos profesional, que iban en downwind -la práctica de navegar o surfear aprovechando el viento a favor para avanzar o deslizarse- y pretendían terminar la navegación en la playa de Valdevaqueros. Los fuertes vientos de levante, los cambios de intensidad y la fuerza de la corriente los acabaron por apartar de la costa.

Tras no tener noticias de ellos, sus familiares dieron el aviso y Salvamento Marítimo desplegó el dispositivo de búsqueda. La Salvamar Arcturus, movilizada por el CCS Tarifa, localizó a uno de los surfistas y la Guardia Civil al otro, en una operación "al límite", ya que se realizó con nocturnidad, con todos los contratiempos que puede llevar una búsqueda sin luz en mitad de una zona de encuentro entre el Atlántico y el Mediterráneo.

"Tras el rescate de la noche, pudimos descansar orgullosos de nuestro trabajo. Se demuestra, una vez más, que en la mar toda prudencia es poca, tengas la experiencia que tengas." ha afirmado el patrón de la Salvamar, Jesús Santamaría.