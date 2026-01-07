La reparación del cantil del muelle este de Isla Verde Exterior del Puerto ya está en marcha

Grupo Fonsán ejecuta desde hace unas semanas las obras de reparación del cantil del Muelle Este de Isla Verde Exterior del Puerto de la Bahía de Algeciras. La actuación adjudicada a la constructora sevillana supone la mejora de estas infraestructuras, con el refuerzo de la seguridad de las operaciones, la durabilidad estructural del muelle y el rendimiento de la explotación portuaria en una de las zonas logísticas más estratégicas del entorno marítimo europeo.

La ejecución del proyecto corre a cargo de Resinte, sociedad de Grupo Fonsán especializada en rehabilitación y consolidación estructural, con amplia experiencia en proyectos complejos y en entornos portuarios de alta exigencia técnica y operativa. De hecho, la constructora sevillana se encarga de la reparación estructural integral del dique exento de Isla Verde Exterior.

La zona de actuación cuenta con una línea de atraque de 840 metros, ubicada en un entorno de elevada exigencia ambiental en el Estrecho de Gibraltar, cuya exposición continuada ha provocado daños severos por corrosión en armaduras, fisuración del hormigón y pérdida de capacidad resistente. El objetivo principal de la intervención es recuperar la seguridad y durabilidad de la estructura, respetando su configuración estructural original.

Ventanas de trabajo

Las obras, que comenzaron a mediados de diciembre y que tienen un plazo estimado de 9 meses, contemplan la rehabilitación de la superficie horizontal del cantil, la reparación de arquetas y baches existentes, así como la reparación integral del aristón del cantil y de los bolardos, garantizando la correcta funcionalidad y protección de los elementos estructurales y metálicos del muelle.

Para la ejecución de esta obra, la compañía moviliza un equipo de más de 15 operarios propios, junto con medios técnicos especializados como maquinaria de hidrodemolición, equipos de chorreo abrasivo y sistemas de proyección de morteros técnicos, recursos que consolidan a Resinte como referente nacional en rehabilitación estructural y proyectos en entornos marítimo-portuarios.

Dada la importancia estratégica del Muelle de Isla Verde Exterior y la necesidad de mantener operativa la mayor parte de la línea de atraque, la actuación se desarrolla mediante ventanas de trabajo coordinadas con TTI Algeciras, adaptadas a la demanda de explotación del muelle. Estas ventanas tienen una longitud aproximada de 35 metros y un ancho de actuación de 2,50 metros, lo que permite intervenir de forma progresiva a lo largo de los 840 metros de atraque.

Durante cada ventana de trabajo se ejecutan las actuaciones necesarias para la rehabilitación integral del tramo correspondiente. Los trabajos incluyen la demolición del hormigón hasta alcanzar las armaduras, el saneo y la pasivación de las armaduras corroídas, la preparación del soporte mediante hidrodemolición, la recuperación de volúmenes con morteros estructurales de alta prestación, la aplicación de inhibidores de corrosión y revestimientos realcalinizadores cementosos, así como la reparación de elementos metálicos, la restauración de bolardos, la retirada y reposición del aristón del cantil y la reposición de registros y tapas de hidrantes.