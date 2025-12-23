Los puertos del Estado movieron más de 511 millones de toneladas hasta noviembre y apuntan a cerrar el año en positivo

Los puertos de interés general del Estado movieron 511.044.648 toneladas durante los once primeros meses del año, lo que supone un descenso del 0,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos números confirman una lenta pero continua recuperación de los tráficos marítimos desde la caída sufrida hasta finales del verano, debido principalmente a la estabilidad alcanzada en el movimiento de mercancía convencional y los graneles líquidos.

Según los datos provisionales compartidos por Puertos del Estado este martes, la mercancía general rompió la tendencia a la baja con un incremento del 0,3% y 257,4 millones de toneladas en estos once primeros meses del año, gracias al aumento del 3,9% de la convencional, con 81,9 millones de toneladas, y una menor caída de la contenerizada, que retrocedió un -1,3%, (175,5 millones de toneladas).

El tráfico de contenedores aumentó sensiblemente un 3,1%, con 17,2 millones de unidades, empujados por el alza de los teus import-export (+9%) y una caída más suave de los teus en tránsito (-0,5%) respecto a meses anteriores.

En lo que respecta a los graneles, los líquidos continúan al alza por segundo mes consecutivo, con un aumento del 0,3% y 164,6 millones de toneladas, gracias a la recuperación de la gasolina, el gas natural y los productos químicos. Por su parte, los graneles sólidos registraron un descenso del 3,5% y un total acumulado de 75,2 millones de toneladas. El tráfico rodado (ro-ro) creció un 2,9% con 69,1 millones de toneladas, respecto a los once primeros meses del año anterior.

El número de buques mercantes que escalaron en los puertos españoles retrocedió un 2,3%, con un total de 150.709 unidades, y el arqueo bruto aumentó un 0,8%. Por su parte, el tráfico de pasajeros creció un 4,1% hasta noviembre respecto al mismo periodo de 2024, rozando los 40 millones de viajeros.

Camino de los 150 millones de toneladas

Los siete puertos andaluces de interés general movieron durante los once primeros meses del año 142,5 millones de toneladas, un 1,2% menos que a estas alturas de 2024. Tras aumentar sus volúmenes en noviembre un 2,28% respecto al mismo mes del pasado año, quedan a un paso de cerrar el 2025 en positivo y con la garantía de superar los 150 millones de toneladas un año más.

El Puerto de Algeciras mantiene su posición como líder nacional, con 92 millones de toneladas, un 3,5% menos que en 2024. Noviembre volvió a ser un mes de números positivos, lo que garantiza a la dársena superar los 100 millones de toneladas movidas por décimo año consecutivo aunque no mejore sus datos del pasado ejercicio.

Pese al descenso que permanece, su recuperación durante 2025 ha sido notable toda vez que sufrió un un difícil inicio de año marcado por situaciones coyunturales que afectan a todos los puertos como la inestabilidad arancelaria y comercial. El pleno funcionamiento de la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd se erige como el principal protagonista de esta mejora y augura buenas perspectivas en 2026, al igual que el crecimiento del tráfico rodado.

Huelva ocupa la segunda posición andaluza y proyecta mantener su séptima plaza nacional para fin de año, con 27,6 millones de toneladas movidas en los primeros once meses del año, un 2,6% menos, tras un noviembre en el que movió 2,4 millones de toneladas, por debajo del registro del mismo mes de 2024.

Almería, Cádiz y Málaga mantienen su gran crecimiento en mercancías en 2025. La dársena almeriense aumenta sus tráficos un 13,8%, hasta 5,7 millones de toneladas, mientras que la gaditana hace lo propio un 15,4%, hasta cinco millones, gracias a un fuerte impulso de los graneles líquidos, que doblan su registro de 2024.

El Puerto de Málaga crece un 20,7% en el acumulado anual, hasta 4,9 millones de toneladas. Tras un octubre negativo, con profundo descenso de los tráficos, recupera el tono con un buen noviembre y se queda muy cerca de recuperar la cuarta posición de la región. Sevilla, por su parte, se queda queda cerca del balance neutro con una pérdida del 0,5%, hasta los 3,9 millones de toneladas. Motril cierra la lista de dársenas andaluzas con 2,6 millones de toneladas y un crecimiento del 8,4%.

En lo que respecta al tráfico de los pasajeros, los puertos de la Bahía de Algeciras (Algeciras y Tarifa) se afianzan nuevamente como los que más movimiento registran en Andalucía y los primeros de la península, solo por detrás de Baleares y Santa Cruz de Tenerife. Su balance acumulado del año crece un 7% hasta 5,91 millones de pasajeros, muy marcado por una Operación Paso del Estrecho (OPE) de récord.

Málaga también crece notablemente en cuando a pasajeros, un 13,8%, hasta 884.636 viajeros. El descenso de los cruceristas en Cádiz arroja una caída del 9,1% en el número de pasajeros, con 632.342. Almería cerró noviembre con un acumulado de 854.882 viajeros (-9,2%); Motril, con 227.216 (-0,5%); Huelva, con 50.340 (-7%), y Sevilla, con 17.150 (-17,7%).