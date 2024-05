Los puertos de Algeciras, Sevilla y Huelva reclaman la ejecución de los corredores ferroviarios

Los presidentes de los puertos de Algeciras, Sevilla y Huelva han reclamado este miércoles inversiones para mejorar la conectividad terrestre a través del ferrocarril y en infraestructuras eléctricas para aumentar su competitividad económica e industrial.

En unas jornadas sobre infraestructuras, organizadas por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, los presidentes de las autoridades portuarias de de Algeciras, Gerardo Landaluce; Sevilla, Rafael Carmona; y de Huelva, Alberto Santana; han destacado que Andalucía cuenta con buenas infraestructuras portuarias pero han reivindicado que hay que dotarlos de más potencia energética y de más conexiones terrestres.

También han coincidido en la necesidad de acelerar el ritmo de ejecución de los corredores ferroviarios europeos mediterráneo y atlántico y han valorado que los tres puertos estén incluidos en la red transeuropea de transportes.

Gerardo Landaluce ha sostenido que los puertos son potencias de infraestructuras de conectividad a nivel marítimo pero tienen carencias por el lado terrestre que, en su opinión, hace falta desarrollar con inversiones para conectarlos con el tren a través de la ejecución de los correderos europeos y "huir de localismos". Así, ha apuntado que los puertos se autofinancian con recursos propios y de hecho, el de Algeciras tiene previsto invertir más de 500 millones en cinco años, pero aún así ha sostenido que necesitan más recursos y apoyos porque cada vez tienen más vertientes amplias como la industrial. Landaluce ha advertido también de que el "medio ambiente no puede ser un muro infranqueable" en el desarrollo de estas infraestructuras y ha resaltado que el Estrecho del Gibraltar es un entorno estratégico que requiere de una política de Estado porque presenta muchas oportunidades de crecimiento.

El presidente del puerto de Sevilla ha reivindicado que se cumplan los plazos de ejecución de las infraestructuras porque se lleva hablando mucho tiempo de los corredores y "por el sur no se ve movimiento" y ha defendido el desarrollo de una autopista ferroviaria entre la carretera y el tren para solventar los problemas de emisiones contaminantes y también porque no hay camioneros para larga distancia. Igualmente, ha incidido en la importancia de las infraestructuras eléctricas ya que "no hay industria sin energía que la alimente", y ha avisado de que las barreras en las redes de distribución y de potencia energética en el entorno portuario de Sevilla son un freno a las inversiones empresariales.

El presidente del puerto de Huelva ha resaltado que esta provincia es muy competitiva pero ha lamentado que padece un "abandono en infraestructuras de todo tipo, viarias, ferroviarias, energéticas e hídricas" y ha puesto como ejemplo que solo tiene una línea ferroviaria cuando es una de las provincias que más trenes mueve. También es la quinta provincia de España donde más llueve pero no tiene suficiente capacidad de almacenamiento y tiene que tirar el agua al mar cuando es una provincia fundamental en la transición energética, se ha quejado.

En su intervención en la apertura de estos diálogos empresariales, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio de Andalucía, Gabriel Sánchez-Rojas, ha afirmado que las infraestructuras "no están a la altura de la pujanza económica de esta región" y ha reclamado acelerar el nivel de ejecución de las actuaciones programadas y agilizar los trámites burocráticos.