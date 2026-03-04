El Puerto de Algeciras gana peso en la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd con una nueva conexión con Asia

El Puerto de Algeciras mejorará su conexión con Asia gracias a la red Gemini, la alianza marítima de Maersk y Hapag-Lloyd. El desembarco de esta nueva cooperación, que se estrenó en la dársena hace más de un año, supuso un paso adelante del muelle, que ahora recibirá un nuevo espaldarazo de confianza en forma de una ruta adicional con el continente asiático a partir de abril.

La principal novedad es la incorporación de Algeciras al servicio que conecta China con Croacia vía Malasia y Singapur, identificado como AE12 por Maersk y SE1 por Hapag-Lloyd, como adelantó El Conciso. La nueva rotación contempla las escalas en Ningbo, Shanghái, Tanjung Pelepas, Algeciras, Koper, Rijeka, de nuevo Algeciras y Singapur. Según la compañía alemana, este itinerario ofrecerá tiempos de tránsito especialmente competitivos para España y su área de influencia, además de mejorar el acceso al Adriático. La ruta, además, mantiene la previsión de volver a cruzar el canal de Suez cuando la situación geopolítica lo permita, una decisión más difícil ahora ante el conflicto en Oriente Medio.

El otro ajuste relevante para la dársena afecta a los servicios Asia-norte de Europa AE3/NE3 y AE5/NE4. La reorganización elimina la doble escala que hasta ahora realizaba uno de ellos en Algeciras y la traslada al otro, concentrando así las operaciones. Con la nueva configuración, la rotación que incluye al puerto del Estrecho queda fijada en Qingdao, Ningbo, Tanjung Pelepas, Londres, Bremerhaven, Hamburgo, Róterdam, Algeciras y regreso a Tanjung Pelepas. Este nuevo diseño no solo redistribuye las escalas en el norte europeo, sino que busca optimizar los tiempos y reforzar la conexión directa entre Asia y Alemania, uno de los mercados clave del corredor.

Nueva configuración del servicio AE5 entre Asia y Europa, con escala en Algeciras / Maersk

Más allá de estas modificaciones, Maersk y Hapag-Lloyd introducirán cambios en otros cuatro servicios entre Asia y Europa sin impacto en los puertos españoles. Las variaciones, previstas para abril, persiguen —según la naviera danesa— sostener la conectividad y la resiliencia de las cadenas logísticas en un contexto todavía marcado por tensiones internacionales.

Más escalas de Gemini

Aunque el número total de escalas en el Puerto de Algeciras no varía, la reordenación de rutas amplía el abanico de servicios que pasan por sus muelles dentro del esquema de Gemini.

Nueva configuración del servicio AE12 entre Asia y Europa, con escala en Algeciras / Maersk

Con la nueva estructura, son cuatro las líneas intercontinentales del eje Asia-Europa que operan en APM Terminals Algeciras bajo esta alianza: además de las mencionadas AE5/NE4 y AE12/SE1, se suman la ME2/IEX (Alemania-India) y la Jeddah 1 (Estrecho-Arabia Saudí), según la programación publicada por Maersk. A ellas se añaden tres servicios lanzadera (feeder) que enlazan la dársena con Francia, Italia y Bélgica, reforzando su papel como plataforma de redistribución.

Desde el primer momento, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se mostró predispuesta a trabajar codo con codo con la empresa para integrarse como uno de los hubs de Gemini, consciente de la necesidad de estar en ese selecto grupo. El presidente, Gerardo Landaluce, quien ya adelantó en 2024 en una entrevista con El Conciso la importancia de este movimiento, recalcó el carácter estratégico de este paso en el evento por el 40 aniversario de APM Terminals Algeciras: “No había opciones, o estábamos in, o estábamos out”, expresó Landaluce. “Era uno de esos momentos en que, o te subes al tren, o pasas a ser un puerto de segunda”, abundó.

En paralelo, la conectividad del entorno del Estrecho también se ve reforzada a través de Tánger Med. El enclave marroquí comparte con Algeciras dos de las rutas principales y las tres lanzaderas regionales, y suma además otras siete conexiones con Asia, Norteamérica y Oriente Medio, configurando un sistema portuario complementario a ambas orillas del Estrecho.