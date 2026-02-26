El Puerto de Algeciras aprueba la ampliación de la terminal TTI y extiende su concesión hasta 2066

El Puerto de Algeciras ha aprobado de forma definitiva el proyecto de ampliación de Total Terminal International Algeciras (TTI-A), con el que la instalación incrementará su capacidad operativa en medio millón de contenedores mediante una inversión de más 135 millones.

La ampliación constará de seis nuevos bloques de contenedores en 15,9 hectáreas de la fase B del muelle Isla Verde Exterior, que se sumarán a las 30 que ocupa actualmente en la fase A. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), reunido este jueves, ha concedido dos prórrogas a la concesión, una prevista de cinco años y otra extraordinaria de 22. Con ello, TTI podrá seguir ocupando el terreno portuario hasta 2066.

El proyecto permitirá a la terminal incrementar en medio millón de contenedores (teus) su capacidad de manipulación, alcanzando los 2,1 millones de teus en esta fase. La superestructura se llevará el grueso de la inversión con la adquisición de dos grúas de muelle y 12 de patio automáticas para operar en los seis nuevos bloques que se suman a los 16 existentes. A esto se suman seis shuttle carriers, así como la actualización de su sistema operativo. La empresa desplazará hacia el sur su edificio de oficinas, aparcamiento de trabajadores y los controles de accesos, como parte del retorno de la concesión a la APBA para la ampliación de la terminal ferroportuaria.

Vista general de TTI Algeciras / Erasmo Fenoy

Los trabajos de ampliación de TTI, según manifestó la APBA en su balance anual, está previsto que se completen antes de final de 2027. Esta es la primera fase de extensión de la instalación, que podría ganar otro medio millón de contenedores en una segunda. La naviera surcoreana HMM y CMA CGM son los principales accionistas de la terminal semiautomática, que abrió sus puertas en 2010.

El presidente del Puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha destacado la contribución de la terminal a la creación de actividad con más de 18 millones de teus movidos desde su puesta en marcha y, de forma especial, su aportación al desarrollo de los tráficos de importación/exportación, al aumento de conectividad del Puerto de Algeciras, así como a la creación de empleo. En este sentido Landaluce ha recordado que esta importante inversión privada internacional debe verse respaldada por las correspondientes inversiones en el lado tierra, con la aceleración de los proyectos en marcha y pendientes tanto en la red de carreteras como en ferrocarril.

Reconocimiento

En otro orden de cosas, ha quedado aprobada por unanimidad otorgar a Carlos de las Rivas Hidalgo, fallecido en Algeciras el pasado enero, la distinción honorífica del consejo. De las Rivas fue el último secretario de la extinta Junta de Obras del Puerto, y el primer secretario del Consejo de la APBA. Tras su jubilación en 1999 fue, junto a Pepe Corrales, socio fundador de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Autoridad Portuaria, así como miembro del Comité de Expertos del Centenario (1906-2006) de la Junta de obras del Puerto.

El consejo también ha aprobado la distribución para este año de las ayudas de la Comisión de Patrocinios (antigua Comisión Puerto-Comarca) dirigida a respaldar económicamente un centenar de actividades y proyectos que desarrollan asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro en el ámbito del Campo de Gibraltar. El 65% de los proyectos beneficiarios son benéfico/sociales, el 25 % culturales y el 10% corresponde a iniciativas deportivas.