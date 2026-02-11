La OMI lanza desde Algeciras una campaña mundial para llevar la política marítima “de los papeles a la práctica”

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha iniciado desde el Puerto de Algeciras una campaña mundial para los dos próximos años con el objetivo de promover el lema del Día Marítimo Mundial 2026-2027: “De la política a la práctica: impulsar la excelencia marítima”.

En un mensaje grabado en el Puert de Algeciras, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, subrayó que las normas de seguridad, medio ambiente y operaciones marítimas no deben limitarse a compromisos formales, sino traducirse en resultados concretos en todos los puertos y a bordo de los buques.

“Cuando hablamos de práctica, nos referimos a las personas: la gente de mar en los buques, los operadores portuarios, los trabajadores de reciclaje de buques y los funcionarios de supervisión”, afirmó Domínguez, quien insistió en que el sector marítimo debe aplicar sus normas de manera coherente y global, sin excepciones ni desigualdades.

La campaña de la OMI se centra en nueve pilares estratégicos, que incluyen desde el desarrollo de capacidades técnicas y la formación hasta la digitalización portuaria, la ciberseguridad, la protección de los océanos y la lucha contra el fraude marítimo y los registros fraudulentos de buques. Especial atención se dará a los pequeños Estados insulares en desarrollo y a los países menos adelantados, con programas de asistencia técnica adaptada.

El secretario general destacó la importancia de pasar de la política a la acción, y de que los marcos normativos se traduzcan en beneficios tangibles para todos los implicados en la cadena marítima. “Vayamos más allá de la sala de conferencias y convirtamos nuestras decisiones colectivas en resultados reales que beneficien a todos”, señaló.

El hecho de que el mensaje se haya grabado en Algeciras, ciudad que alberga uno de los principales puertos del Mediterráneo, permite subrayar la relevancia estratégica de la región en el comercio marítimo internacional, sin que el secretario general hiciera referencias directas o expresas al puerto local. La elección de esta ciudad para el vídeo refuerza su presencia en un escenario global donde se implementan las políticas de seguridad y sostenibilidad marítima.

La campaña se desarrollará durante 2026 y 2027, incluyendo eventos de divulgación, asociaciones y actividades en redes sociales con los hashtags #WorldMaritimeDay y #MaritimePolicytoPractice, con el objetivo de que los Estados miembros y la industria marítima lleven los compromisos internacionales a la práctica real en todos los puertos del mundo.