Gerardo Landaluce: “Tenemos que seguir haciendo historia”

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, destacó la labor de desarrollo y progreso impulsada por la terminal a lo largo de sus 40 años de historia durante el acto de conmemoración de esta efeméride, situándose como un ejemplo a seguir en todo el mundo. “Hemos visitado terminales por todo el mundo y siempre hay algún referente a APM Terminals Algeciras”, resaltó.

Entre los hitos alcanzados desde la creación de la terminal, Landaluce destacó la última ampliación, que data del año 2000 y que fue inaugurada en un emotivo evento por el rey Juan Carlos I, quien da nombre al muelle en que se asienta la instalación. Además, recordó el proyecto Algeciras 2014, que supuso la adaptación para la llegada de los portacontenedores más grandes del mundo, los triple-E, impulsados por Maersk.

En un punto más reciente, el presidente de la APBA se refirió al desembarco de la cooperación Gemini, la alianza marítima de Maersk y Hapag-Lloyd que designó a Algeciras como uno de sus puertos hub a través de APM Terminals. “No había opciones, o estábamos in, o estábamos out”, expresó Landaluce. El dirigente reconoció la labor conjunta desarrollada entre la empresa, la autoridad portuaria y todos los agentes implicados para agilizar al máximo las escalas, el sello característico de este proyecto. “Era uno de esos momentos en que, o te subes al tren, o pasas a ser un puerto de segunda”, abundó.

De cara al futuro, Landaluce valoró positivamente el trabajo desarrollado por APM Terminals para seguir a la vanguardia en el ecosistema portuario. En este aspecto, resaltó materias como la apuesta por la innovación y la sostenibilidad, en una época marcada por la implantación de normativas como el ETS. “Cuando tienes el balón controlado, solo dependes de tu labor y tu exigencia, el problema es cuando lo tienen otros y dependes de terceros”, defendió el presidente, elogiando la iniciativa mostrada por la compañía durante estos años.

Concluyó con una invitación a continuar trabajando juntos: “Tenemos que seguir haciendo historia”.