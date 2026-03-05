Fallece Manuel Rejano, delegado de la zona sur de Baleària, en el estrecho de Gibraltar

Manuel Rejano, delegado de Baleària en la zona sur, que incluye al estrecho de Gibraltar, falleció este miércoles, 4 de marzo. El directivo, muy querido en el sector marítimo, contaba con una dilatada trayectoria profesional a sus espaldas.

Rejano desarrolló buena parte de su carrera en Baleària, compañía en la que trabajó durante más de 20 años, como delegado en la zona sur, uno de los puntos de mayor actividad, con las conexiones entre los puertos de Algeciras y Tarifa con Ceuta y Tánger. La naviera resalta especialmente, en el aspecto profesional, el impulso constante que fomentó de la conexión entre Algeciras y Ceuta, de donde era natural.

En lo personal, el fallecimiento de Rejano resultó muy duro para sus compañeros de la naviera, quienes destacan de él "su compromiso, profesionalidad y calidad humana".

Aunque ocupó buena parte de su trayectoria en Baleària, Rejano trabajó anteriormente en otras compañías con gran implantación y relevancia en el tráfico de pasajeros en el estrecho de Gibraltar como Trasmediterránea o Buquebus, etapas que ayudaron a que dejase una mayor huella en el sector.

La Autoridad Portuaria de Ceuta transmitió sus condolencias por el fallecimiento de Rejano a su familia, amigos y a todo el equipo de Baleària. "Su compromiso, profesionalidad y dedicación en el desarrollo del tráfico marítimo y la conectividad de nuestra ciudad han dejado una huella imborrable en la comunidad portuaria", explicó la entidad.