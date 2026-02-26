La comunidad portuaria celebra el 40 aniversario de APM Terminals Algeciras

Keld Pedersen, ante los asistentes al acto por el 40 aniversario de APM Terminals Algeciras.

El ecosistema empresarial de la Bahía de Algeciras celebró este jueves las primeras cuatro décadas de APM Terminals Algeciras. En un emotivo acto celebrado en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, la compañía conmemoró su 40 aniversario con una amplia presencia de sus trabajadores y sus familias.

La cita contó con las intervenciones de Keld Pedersen, director de terminales hub de APM Terminals; José Miguel Carreño, director de operaciones de la terminal algecireña, y Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, así como con la moderación de Javier Chaparro, director de Europa Sur.

Además, seis trabajadores actuales y jubilados que representan el pasado, presente y futuro del muelle se reunieron en una mesa redonda que recorrió la historia de la instalación.

Europa Sur ofrecerá este viernes una amplia cobertura del evento.