El nuevo buque de suministro de gas natural licuado de Naturgy y Enagás operará en el Estrecho de Gibraltar

El nuevo buque Mistral LNG, fruto de un acuerdo entre Naturgy y Enagás para suministrar gas natural licuado (GNL) y bioGNL, entre otras zonas, en el Estrecho de Gibraltar, dando servicio de bunkering a las embarcaciones que lo necesiten.

Naturgy y Enagás -a través de Scale Green Energy- han acordado la construcción y fletamento del Mistral LNG, que dispondrá de 18.900 m³ de capacidad de carga y comenzará sus operaciones en 2028 bajo un contrato de fletamento a largo plazo.

La filial de Enagás, que ya ha iniciado su construcción, será la responsable de operar el buque mediante un contrato con Naturgy, que tendrá como mercado principal la Península Ibérica, uno de los hubs estratégicos en el sur de Europa para el suministro de combustibles sostenibles. También operará en la zona del Estrecho de Gibraltar, uno de los enclaves de mayor tránsito marítimo del mundo y en el que la actividad de bunkering cada vez atrae el interés de más compañías. Además, se moverá por Canarias y otros destinos en el océano Atlántico.

La embarcación contará con una eslora de 138,8 metros, motor de doble combustible, velocidad de servicio de 13 nudos y autonomía superior a 4.500 millas náuticas. Según explican las compañías en un comunicado conjunto, el buque estará equipado con tecnología avanzada para minimizar emisiones y optimizar la eficiencia energética.

Con esta iniciativa, Naturgy busca consolidarse como operador estratégico en el mercado ibérico de bunkering de GNL y bioGNL, avanzando en su compromiso de impulsar la transición energética con soluciones competitivas para sus clientes. La compañía destaca su amplio conocimiento en el sector del aprovisionamiento energético y su papel clave en el abastecimiento de España como principal importadora de gas natural.

Por su parte, Enagás, a través de Scale Green Energy, potencia su posición como armador en el bunkering de GNL del sur de Europa al incorporar este nuevo buque a su flota actual de tres barcos: Levante LNG, Alisios LNG y Haugesund Knutsen. De este modo, pretende contribuir a la estrategia europea de reducción de emisiones en el transporte marítimo y generar un efecto tractor sobre las plantas de gas natural licuado en España.

Este proyecto ayudará a satisfacer la creciente demanda de combustibles alternativos en el transporte marítimo y el cumplimiento de la nueva normativa europea que exige una progresiva reducción de las emisiones vinculada a los combustibles marítimos. En 2024, se duplicaron los pedidos de buques propulsados por GNL y bioGNL respecto a 2023 y, según las previsiones, la demanda de bunkering de GNL seguirá aumentando en la Península Ibérica de manera progresiva en los próximos años.