La bahía de Algeciras, banco de pruebas de un satélite que cambiará la forma de comunicarse en el mar

La bahía de Algeciras ha sido el escenario de la primera campaña de pruebas reales del satélite SATMAR, desarrollado por la empresa gallega Alén Space, un proyecto tecnológico llamado a transformar las comunicaciones marítimas y la gestión del tráfico portuario en los próximos años.

Los ensayos, realizados junto a la compañía Egatel y con la colaboración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), han permitido validar en un entorno operativo real el uso del nuevo sistema VDES (VHF Data Exchange System), una evolución del actual AIS que incorporan los buques.

Pruebas reales en el puerto de Algeciras

Durante la campaña se llevaron a cabo varios ejercicios prácticos. En uno de ellos, un buque intercambió mensajes en tiempo real con el centro de control del puerto, lo que permitió optimizar maniobras de entrada y salida, reducir tiempos de espera y mejorar la coordinación operativa, con el consiguiente impacto positivo en la eficiencia y la reducción de emisiones.

En un segundo piloto, una embarcación a la deriva simuló una boya oceánica, enviando datos ambientales y oceanográficos directamente al satélite. Esta prueba demostró que es posible desplegar sistemas de monitorización marítima de bajo coste, diseñados específicamente para el entorno marino.

Además, el satélite recibió señales AIS de largo alcance, permitiendo el seguimiento de buques fuera del alcance de las estaciones costeras, una capacidad clave para la seguridad en alta mar.

Tras esta fase inicial, Alén Space planea replicar las demostraciones en otros puertos y ampliar los casos de uso del sistema.

Qué es SATMAR y por qué es clave

SATMAR es un nanosatélite tipo 6U, de dimensiones similares a una caja de zapatos grande, que fue lanzado al espacio el 23 de junio de 2025 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Desde entonces, la compañía ha verificado el correcto funcionamiento de todos sus sistemas y ha iniciado ahora la fase de demostración de servicios reales.

Su principal objetivo es validar en órbita el estándar VDES, que permite comunicaciones bidireccionales por satélite en banda VHF. Esto supone un salto cualitativo frente al AIS tradicional, ya que los buques no solo emiten su posición, sino que también pueden recibir información crítica incluso lejos de la costa.

Entre las ventajas del nuevo sistema destacan la mejora de la seguridad marítima, una mayor eficiencia en la navegación y la gestión portuaria, la reducción del impacto ambiental y el desarrollo de nuevos servicios digitales, como boyas inteligentes o sistemas avanzados de monitorización.

Un proyecto con apoyo del sistema portuario español

El proyecto SATMAR ha sido desarrollado íntegramente por Alén Space, con Egatel como socio tecnológico y la colaboración del centro de innovación Gradiant. Está financiado a través del fondo Ports 4.0, impulsado por Puertos del Estado y las autoridades portuarias.

El consejero delegado de Alén Space, Guillermo Lamelas, ha destacado que las pruebas realizadas en Algeciras demuestran que SATMAR “ya puede prestar comunicaciones bidireccionales VDES en un entorno marítimo real”, con un potencial claro para mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad del tráfico marítimo, situando a la Bahía de Algeciras como referente en innovación portuaria.