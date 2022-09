El Gobierno deniega el permiso para una manifestación de camioneros del Puerto de Algeciras el lunes

Los camioneros que forman la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte han realizado un llamamiento a todos los conductores de las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada, para que acudan el próximo lunes al Campo de Gibraltar. Pretenden así que respalden el paro indefinido que en las últimas horas han decidido mantener en protesta por su situación "insostenible" situación en el Puerto de Algeciras. Los transportistas pidieron permiso para realizar una manifestación a partir de las 8:00 desde el Polígono de Palmones que la Subdelegación del Gobierno ha denegado alegando que la solicitud no se ha realizado con la antelación que estipula la ley (10 días naturales).

En total, están llamados a la huelga a partir de este lunes un total de 600 autónomos pertenecientes a la Plataforma y que operan en el Puerto de Algeciras, lo que representa al 80% del sector.

"Las colas son una realidad. Estamos hablando con multitud de transportistas que se pasan las horas en espera tirados como animales", ha explicado el presidente y portavoz, Manuel Hernández". "Nadie les paga este tiempo y muchos no pueden ir a sus casas, siendo de Algeciras, porque se quedan si disco, queman la disponibilidad de su trabajo en colas. No cobran ese trabajo ni tienen esos mínimos servicios que dicen que hay. ¿Qué mentira es esa de que estos señores tienen un aseo? No pueden ni hacer sus necesidades como personas. Aquí el transportista es un tornillo más del camión que a nadie le importa y a nadie le interesa", ha apostillado.

La Plataforma anunciará a los camioneros a través de los grupos de sus socios provinciales el lugar y la hora en la que quieren presentarse con camión vacío "para colaborar en esta batalla que en estos momentos es la batalla de todos", subraya la Plataforma. "Pedimos la colaboración presencial para tener a disposición la gente y poder atender todas las acciones que se van a llevar a cabo", apostilla. "Debemos mostrar nuestra solidaridad entre nosotros. Hoy es Algeciras, pero mañana será otro sitio", continúa.

La sola convocatoria del paro el pasado 13 de septiembre ha provocado desde hace días que varias empresas hayan desviado al Puerto de Barcelona buques con envíos cuya llegada a Algeciras estaba programada a partir del lunes. Pretenden así sortear las movilizaciones impulsadas por el colectivo que agrupa a autónomos y pymes del transporte por carretera "cansados" de los tiempos de espera, los precios, cabotaje de camiones marroquíes, las condiciones de estancia y la seguridad dentro del puerto.

La Asociación de Transportes de Contenedores Bahía de Algeciras (ATCBA), que representa a 32 empresas de trasportes y autónomos con más de 1.000 camiones, ya anunció que se desmarcaba de esta movilización. Entre otros motivos, por considerar que parte de las demandas para mejorar el trasiego de los camiones ya han sido satisfechas tanto por el Puerto como por las dos terminales de contenedores.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras salió al paso de estas críticas y defendió haber implantado ya medidas para agilizar no solo la entrada y salida del recinto portuario por los accesos Norte y Sur, también en las puertas de las dos terminales de contenedores de APM Terminals Algeciras y TTI Algeciras.

Fenatport

La Federación de Transportistas Portuarios (Fenatport), organización profesional que aglutina a las asociaciones de transportistas portuarios de los puertos más importantes del país, ha mostrado su apoyo a ATCBA (Asociación de Transportes de Contenedores Bahía de Algeciras), ante la decisión asumida por esta organización profesional de no secundar el paro previsto en las instalaciones portuarias desde el lunes.

Para Fenatport, tal y como señala ATCBA, la convocatoria de esta huelga en este momento, queda absolutamente injustificada, máxime cuando existe una interlocución y una negociación abierta con todas las partes implicadas con objeto de continuar mejorando los procesos y la eficiencia del trabajo en el puerto de Algeciras.

Fenatport quiere destacar igualmente el trabajo que desde ACTBA se viene desarrollando en estos últimos cuatro años, trabajo que está permitiendo, desde la negociación, alcanzar importantes mejoras que repercuten directamente sobre los profesionales que trabajan en estas instalaciones portuarias.

Del mismo modo Fenatport insiste en que no existen motivos objetivos para secundar el paro, y se señala el grave perjuicio que este tipo de actitudes, alejadas de la realidad, pueden generar en el desarrollo de las negociaciones y acuerdos trabajados desde ACTBA.

Para la Federación de Transportistas Portuarios, la irresponsabilidad de unos pocos, puede deteriorar, tanto las relaciones de la Comunidad Portuaria, como los procesos de negociación que han marcado el clima laboral en este puerto.