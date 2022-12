Colapso de camiones en el PIF del Puerto de Algeciras por la demora en la inspección de mercancías

Un cambio en el protocolo de revisión sanitaria de los productos, la falta de personal en el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), el aumento de la actividad durante la Navidad y el Año Nuevo han llevado a estas instalaciones en el Puerto de Algeciras a un colapso que mantiene camiones retenidos desde el 22 de diciembre. Así lo ha denunciado este jueves la Asociación de Transitarios de la Bahía de Algeciras (Ateia-Oltra), que advierte que ya se está desviando la mercancía a otros países, con la consiguiente pérdida de negocio para decenas de empresas que ven oscurecerse su futuro.

"El caos tremendo", avisa Manuel Cózar, presidente de la asociación. "El grado de desesperación del colectivo es enorme, no solo de los transitarios, sino de todos los que están relacionados con la logística marítimo-portuaria. Tenemos camiones y contenedores desde el día 22 de diciembre pendientes de inspecciones sanitarias. Estamos en pleno apogeo del tráfico navideño, de modo que todo lo que está llegando día a día se está quedando bloqueado", explica.

"Lo peor de todo es que no sabe cuándo podrán salir tras inspeccionarse y hay mercancía que se está estropeando y entrando en rechazo. Esta situación provoca un detrimento económico no solo a los operadores, que estamos cruzados de brazos, sino a los transportistas que están parados, a los importadores que pierden su mercancía y que ya están fuera de fechas de mercado, con los productores increpando y diciendo qué es lo que pasa", relata.

Cózar afirma que "se están desviando camiones y contenedores a Portugal, Alemania y, sobre todo, Francia". "Hablamos de más de cinco mil empleos, sin contar con el colectivo de funcionarios, que están desesperados con el atasco", apostilla. "Captar un cliente es muy difícil y el que se va ya no vuelve", manifiesta.

Los transitarios advierten que "los protocolos de sanidad se han multiplicado por cinco" en unas fechas muy complicadas. "Desde hace tres semanas para acá se obliga a que el inspector esté a pie de muelle mientras dura la inspección, lo que cual está bloqueando que pueda sacar lo que solo necesita inspección documental. Sanidad ha decidido que si antes había un auxiliar para las tomas de muestra y las inspecciones, ahora tiene que estar el veterinario presente, quitándole de su mesa de trabajo en la que está sacando expedientes", continúa.

Ateia-Oltra insiste en que falta personal "desde hace muchísimos años" pero nunca el caos había llegado a este extremo. "Nunca ha habido interés en aumentar la plantilla, hay gente con las vacaciones planificadas y las han cogido, como es lógico, y ha faltado una planificación total para cubrir las necesidades de esta época".

Además, los funcionarios sufren "un agravio comparativo con otros puertos, como el de Valencia, que tiene la mitad del trabajo y el doble de trabajadores" que el PIF de Algeciras. "Es totalmente incomprensible. Nadie tiene en cuenta que el Puerto de Algeciras no solo son los contenedores, sino que hay un tráfico rodado que en esta época del año se multiplica casi por cuatro. Son camiones que llegan y necesitan salir de forma urgente porque la gran mayoría son productos perecederos", lamenta.

"Sanidad Exterior es el gran enemigo del comercio internacional y del desarrollo de nuestra actividad", critica Cózar. "No tiene para nada en cuenta cuál es la problemática de Algeciras y no toma medidas urgentes para paliar todos los problemas que estamos sufriendo de forma particular desde hace 20 años", añade.

En realidad, los obstáculos no son solo para el Puerto de Algeciras, sino que afecta a todos los puertos españoles, aunque con menos afección porque hay menos actividad. "Aquí todos los controles sanitarios se hacen en frontera y cada vez que ocurre una incidencia se bloquea el sistema, lo que paraliza toda la cadena logística. En otros países se hace en los centros de distribución, fuera de los puertos, con lo cual despejas la zona fronteriza, por eso las mercancías se están yendo. Se hace la inspección de forma relajada y eficiente, además de que son más laxos en los tratamientos, algo inexplicable porque se supone que debe ser el mismo para toda Europa", sentencia.

Ateia-Oltra ha mantenido reuniones con Sanidad Exterior, que dice que "no se necesita" y la Autoridad Portuaria -"de una manera bastante diligente"- ha enviado escritos y reclamaciones a todos los organismos, "pero nadie toma medidas".

El pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad consideró completada la plantilla del Puesto de Inspección Fronterizo, donde en la trabajan un total de 82 personas en los tres servicios de control de mercancías que se prestan. De esta plantilla, 52 personas están vinculadas a Sanidad Exterior.