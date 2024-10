Los Barrios/La IV Muestra de Cine y Audiovisual Antonio Moreno en Los Barrios dará inicio con el preestreno de ¿Es el enemigo?, un largometraje de Alexis Morante que explora la vida del cómico Miguel Gila. La cita cinematográfica, que este año hace un homenaje especial a las producciones de la comarca del Campo de Gibraltar, se celebrará en los cines Odeón del centro Bahía Plaza, en Palmones, y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

La inauguración, prevista para el 29 de noviembre a las 20:00, presentará esta biografía cinematográfica de Gila, quien en medio del Madrid de 1936 enfrenta las penurias de la Guerra Civil con el humor como su mejor arma, sobreviviendo a las miserias y a la cárcel gracias a una visión única del mundo que le llevaría a convertirse en uno de los cómicos más queridos de España y Latinoamérica. Con un elenco en el que destacan Óscar Lasarte en el papel de un joven Gila, junto a Carlos Cuevas, Natalia De Molina y Vicente Romero, la película promete capturar tanto las vivencias dramáticas como el característico humor de Gila, en una producción escrita por Morante y Raúl Santos.

El 30 de noviembre, la muestra continuará con una selección de cortometrajes destacados de la región. Entre ellos se encuentran Roque y sus circunstancias, de Rafael Arroyo; Como un sueño, de Sergio Mediavilla; No me creas, producido por David Sánchez; Thalion LTD, de Diego Arjona; y Chasquido, de Javi García. Además, se presentarán las productoras locales South Media Works, de Los Barrios, y JD Visual, de San Roque, junto al tráiler de La casa de Ana, de Íker Olz.

La jornada también incluirá la entrega de premios del concurso de vídeos cortos, cuya pieza ganadora se proyectará en esta sesión dedicada al talento audiovisual campogibraltareño. La muestra cuenta con el apoyo de Odeón Multicines y la gerencia del Bahía Plaza, que facilitan la realización de este evento cultural en el municipio.

Este festival de cine debe su nombre a Antonio Moreno, un pionero actor español que fue uno de los primeros latin lovers en la pantalla grande y quien llegó a tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Aunque Moreno conquistó la gran pantalla estadounidense en los años 20, parte de su infancia transcurrió en el Campo de Gibraltar, donde solía pasar temporadas en Los Barrios, junto a su madre.