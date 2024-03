La negociación del convenio de Acerinox sigue enquistada pese a la mediación de la Junta

La negociación del convenio colectivo de la planta de Acerinox Europa, con sede en Los Barrios, sigue enquistada después de que no haya fructificado este miércoles la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, que ha reunido a los representantes de la empresa y al comité de huelga en su sede de Sevilla.

El CARL ha propuesto que ambas partes se sienten a negociar el convenio los días 12 y 15 de marzo, pero ninguna de ellas da su brazo a torcer en su principal discrepancia previa: la composición del comité de huelga, que la compañía sigue sin reconocer a esta hora. La plantilla ha sido citada a las 7:00 de este jueves por el comité de huelga, que explicará los detalles de la reunión a los trabajadores.

La huelga indefinida cumple un mes sin que apenas se hayan acercado las posturas. José Antonio Gómez Valencia, portavoz del sindicato ATA -mayoritario en la factoría- ha explicado tras la reunión que la empresa ha hecho una propuesta sobre la composición y representación del comité de huelga, que no han aceptado los representantes de los trabajadores.

"Han hecho una modificación que veíamos que nos perjudicaba, a los compañeros de ATA y al representante independiente, en la demanda que tenemos por huelga ilegal. El juicio los vamos a tener el día 22. Los representantes de las secciones sindicales hemos rechazado ese documento", indicó.

La dirección de Acerinox ha hecho pública una propuesta por escrito con sus condiciones para sentarse de nuevo a negociar los días 12 y 15, con la mediación del CARL. "La empresa ha realizado tres concesiones que abundan en su voluntad negociadora y que suponen un paso muy relevante para el inicio de un proceso de desescalada progresiva de la situación actual", indica la acerera en un comunicado.

La primera de ellas es la admisión de la composición numérica actual del comité de huelga, aunque considera que la composición "según la ley debería ser diferente" y solicita que sus integrantes se adopten "conforme a la ponderación y proporcionalidad de cada central sindical en el comité de empresa y en la comisión negociadora del propio convenio".

"El comité de huelga acordará sus decisiones respetando la proporcionalidad de cada sindicato en el comité de empresa para la validez y legalidad de las mismas, sin perjuicio del sometimiento a la Asamblea de trabajadores de las decisiones que se adopten", indica Acerinox Europa en su propuesta.

La empresa también anuncia que desistirá de las cuatro demandas de huelga abusiva "en el caso de que se acepte la propuesta de votaciones proporcionales a la representatividad de la comisión negociadora" y acepta negociar "aun cuando los trabajadores se encuentren en situación de huelga y desarrollando acciones de presión social, algunas de ellas con trascendencia en el ámbito jurídico-penal, contrarias a la paz social".

"Cada vez que nos reunimos tenemos que estar hablando de esas demandas y no de la negociación del convenio, que es lo que quiere la plantilla", afirma José Antonio Gómez, de ATA

"Trabas de la empresa"

"La empresa sigue poniendo trabas a este comité de huelga, sigue sin reconocernos. De hecho, quiere aprovechar el momento para perjudicar a los representantes de ATA y al compañero independiente", detalló el portavoz del comité de huelga.

"Los mediadores [de la Junta] nos han dicho que se van a poner en contacto con la empresa para ver si cambia su postura y, finalmente, tenemos una reunión telemática, a ver si podemos conseguir sentarnos las dos partes a negociar el convenio los días 12 y 15. Lo que queremos es negociar el convenio, no podemos seguir hablando de las demandas que nos pone la empresa sobre la composición del comité. Cada vez que nos reunimos con los mediadores tenemos que estar hablando de esas demandas y no de la negociación del convenio, que es lo que quiere la plantilla, que llegue un acuerdo para desconvocar una huelga", afirmó Gómez Valencia.

"A la empresa parece que le interesa más quitar de en medio a los compañeros de ATA, que parece ser que no le caemos bien, y que según ellos supuestamente estamos provocando esto, cuando tenemos una plantilla de 1.800 trabajadores que son los que nos están siguiendo no a nosotros solos, sino al resto de secciones sindicales que componen el comité de huelga. Esperaremos a que los mediadores sigan haciendo su trabajo y, si la empresa quiere y decide sentarse con este comité de huelga, estaremos esperando gustosamente a sentarnos a negociar el convenio, no a tratar las demandas que tienen puestas a los compañeros" por las convocatorias de huelga abusivas, finalizó el portavoz de los trabajadores.