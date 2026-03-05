Los Barrios saca a licitación cuatro proyectos de mejora urbana por más de 260.000 euros

El Ayuntamiento de Los Barrios ha puesto en marcha la licitación de cuatro nuevas actuaciones de mejora urbana en distintos puntos del municipio con una inversión total que supera los 260.000 euros. Los proyectos buscan renovar espacios públicos, mejorar la accesibilidad y optimizar la movilidad urbana, en el marco de la estrategia del Consistorio para modernizar infraestructuras y elevar la calidad de vida de los vecinos.

Una de las intervenciones será la reforma del patio de El Junco, que incluirá la renovación de las redes de agua y saneamiento, la pavimentación con adoquines de hormigón y la instalación de bolardos para proteger la zona peatonal del paso de vehículos. Además, se colocará una boca contraincendios y se mejorará el aspecto estético de la plaza. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 73.666,71 euros.

Otro proyecto contempla la reforma del callejón de la Barca, donde la actual intersección entre las calles Juan XXIII, Nelson Mandela y el propio callejón se transformará en una glorieta, y se ampliará la batería de aparcamientos en el tramo final de la vía. El presupuesto de esta obra asciende a 100.387,27 euros.

También se ha licitado la reparación de acerado en la avenida Padre Juan José, destinada a mejorar la accesibilidad mediante la renovación del pavimento, movimientos de tierra, instalación de nuevos acerados y trabajos de jardinería. El presupuesto base de licitación es de 51.946,64 euros.

Por último, se incluye la reforma integral de las escaleras de acceso en la plaza Luis de Góngora, actualmente en avanzado estado de deterioro. El proyecto contempla la sustitución de los elementos dañados por nuevas estructuras más seguras, accesibles y duraderas, con un presupuesto de 35.655,69 euros.

La concejal de Urbanismo, Sara Lobato, ha destacado que “estas actuaciones forman parte del trabajo continuo que realizamos desde Urbanismo para mejorar los espacios públicos, reforzar la accesibilidad y adaptar nuestras infraestructuras a las necesidades actuales del municipio”. Asimismo, ha subrayado que “seguimos impulsando inversiones que repercuten directamente en la mejora del entorno urbano y el bienestar de nuestros vecinos”.