Los Barrios pide a los jóvenes espíritu crítico contra el negacionismo de la violencia machista en el Día Internacional de la Mujer

Los Barrios ha celebrado este lunes el acto institucional del Día Internacional de la Mujer en una cita presidida por la primera teniente de alcalde, Sara Lobato, y que ha contado con la asistencia de representantes de los grupos políticos municipales, del Consejo Local de la Mujer y alumnos de los institutos Sierra Luna y Carlos Cano.

Lobato ha incidido en la necesidad de no dar ni un solo paso atrás en cuanto a los derechos conquistados por las mujeres, recordando que los avances actuales son el resultado de una lucha histórica larga y valiente. Lobato ha dirigido un mensaje directo a los jóvenes estudiantes, recordándoles que ellos son el futuro y los encargados de defender la igualdad real.

La edil les ha instado a utilizar las herramientas a su alcance para ser críticos, especialmente frente a las redes sociales. En este sentido, les ha pedido que cuestionen los falsos mensajes negacionistas en torno a la la violencia machista o que sostienen que "antes se vivía mejor".

Los alumnos han ofrecido una actuación musical de carácter reivindicativo y tres pequeñas representaciones teatrales en las que se ha recordado el legado de grandes figuras históricas que rompieron moldes y abrieron caminos en espacios históricamente vetados: Ana Frank, Florence Nightingale y Marie Curie.

El acto ha continuado con la lectura del manifiesto oficial, que define el 8 de marzo como un día de "lucha, memoria y reivindicación". La lectura ha corrido a cargo la teniente de alcalde y de la vicepresidenta del Consejo Local de la Mujer, María José Alconchel.

En el documento se ha reivindicado la presencia femenina en sectores donde aún son minoría, como la industria, la construcción, la ciencia o los oficios técnicos. El texto exige políticas públicas eficaces y formación para que ninguna mujer vea limitados sus derechos por estereotipos de género, bajo la premisa de que "sin igualdad no hay justicia, y sin justicia no hay democracia".