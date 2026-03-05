Jeremias utilizará acero sostenible producido por Acerinox en Los Barrios para la fabricación de una nueva línea de chimeneas

Acerinox suministrará acero inoxidable sostenible al fabricante de chimeneas Jeremias, que aprovechará esta materia prima producida en Los Barrios para el desarrollo de una nueva línea de productos.

Ambas compañías unen fuerzas para impulsar Blueline, esta nueva gama que ofrecerá al mercado chimeneas y conductos de evacuación de humos y gases fabricados con EcoACX, el acero inoxidable sostenible patentado por Acerinox.

EcoACX es una de las grandes apuestas del grupo Acerinox y se fabrica en la planta de Acerinox Europa, en Los Barrios. Esta gama aceros inoxidables cuenta con unas características técnicas de producción "sin precedentes en el sector", lo que lo hace más sostenible, ya que reduce de forma directa y verificable las emisiones indirectas de sus clientes.

Según los datos compartidos por la acerera, en su producción se utiliza exclusivamente energía de origen renovable y un 90% de material reciclado, lo cual reduce las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en, al menos, un 50% respecto al material habitual. "Mantiene la misma calidad, durabilidad, resistencia a la corrosión y rendimiento excepcional que esperas de cualquier producto Acerinox, pero se produce de una manera más responsable", abunda la compañía.

La siderúrgica destaca que EcoACX es el primer acero inoxidable del mundo cuyos indicadores de sostenibilidad están validados mediante una herramienta exclusiva de trazabilidad desarrollada por Acerinox, lo que garantiza una transparencia total para los clientes que requieran de su uso para obtener certificados. Esta apuesta se enmarca en su estrategia de sostenibilidad Impacto Positivo 360, su plan "para liderar la transformación del sector hacia un modelo más eficiente y responsable con el planeta"

Blueline

La integración de este acero más sostenible en el desarrollo de la gama Blueline de Jeremias, explican las empresas, permitirá a arquitectos, ingenieros y promotores abordar proyectos de alta eficiencia energética con una ventaja competitiva directa. "Con esta alianza, los conductos de evacuación de humos y gases, pasan a convertirse en una herramienta estratégica de descarbonización", transmitieron.

Esta gama de chimeneas y conducciones mantendrá las cualidades de otros productos fabricados por Jeremias y. además, permitirá la obtención de algunas de las certificaciones internacionales más exigentes, como LEED y BREEAM, al reducir drásticamente la huella de carbono de los componentes del edificio.

"No se puede proteger el planeta con un solo producto, pero sí es posible elegir ser parte de la solución", señalaron ambas compañías en un comunicado.