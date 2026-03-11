Los hosteleros de Andalucía premian a Manuel Moreno, del Mesón El Copo, por su trayectoria profesional

El sector hostelero andaluz ha rendido esta semana un cálido homenaje a uno de sus referentes, Manuel Moreno Rojas, restaurador al frente del Mesón El Copo de Palmones, reconocido con el premio a la Mejor trayectoria profesional de la provincia de Cádiz, concedido por la Federación de Hosteleros de Andalucía (Horeca).

El galardón fue entregado el lunes durante la Gala Anual de la Federación Andaluza de Hostelería, celebrada en el Palacio de Congresos de Córdoba. La distinción pone en valor años de dedicación y compromiso con el desarrollo y la excelencia de la hostelería en la provincia gaditana.

El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos, destaca que se trata de un reconocimiento “merecido”, que respalda la profesionalidad y la contribución de Moreno Rojas al fortalecimiento del sector en Andalucía.

Según la organización, su labor ha sido clave para proyectar una imagen de calidad, innovación y hospitalidad, valores que han consolidado a la hostelería andaluza como referente dentro y fuera de la comunidad.

El reconocimiento no solo pone en relieve su carrera profesional, sino también su impacto en el prestigio del sector, que continúa sumando éxitos gracias a figuras destacadas como Moreno Rojas. La federación ha expresado además sus mejores deseos para que continúe cosechando logros y nuevos reconocimientos en el futuro.

La propuesta de Horeca de elegir como Premio Regional al Comunicador al periodista Pepe Monforte, tras la ratificación del resto de federaciones provinciales andaluzas, supuso un segundo galardón para la provincia de Cádiz y el reconocimiento a la labor divulgativa realizada durante años a través de la revista Cosas de Comé, referente para la difusión de la gastronomía andaluza, sus productos y sus profesionales.

Listado de premiados en la III Gala de la Hostelería de Andalucía

Premios Provinciales a la Trayectoria Empresarial

Almería: Familia Carmona – Hotel Restaurante Terraza Carmona

Cádiz: Manuel Moreno Rojas – Mesón El Copo (Palmones)

Córdoba: Ezequiel Montilla Jiménez – Restaurante Alma

Granada: Diego Higueras Rodríguez y María José – Restaurante La Cantina de Diego

Huelva: Rafael Núñez García – Bar Agmanir

Jaén: Familia Aceituno Valdivia – Grupo Aceituno Valdivia S.L.

Málaga: José Porras Agüera y Silvestre Chacón Garre – Grupo Trillo Sevilla: Miguel Ángel Jurado Cejas – Catering Miguel Ángel

Premios de ámbito regional