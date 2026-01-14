Los Barrios felicita al GOAP de la Policía Local por sus 15 años de servicio

El Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local de Los Barrios ha cumplido, este mes de enero, 15 años de servicio público a disposición de la protección de los vecinos del municipio de Los Barrios. El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila, ha felicitado en nombre del Ayuntamiento a la unidad perteneciente a la Policía Local, "por su encomiable labor al servicio de los barreños".

Este grupo especializado que, desde su puesta en marcha, ha participado en numerosas actuaciones policiales de gran trascendencia, destacando por su capacidad operativa, su rápida respuesta y su compromiso con la seguridad del municipio.

En este tiempo, su trabajo ha contribuido a garantizar la seguridad ciudadana junto al resto de unidades que componen la plantilla de la Policía Local de Los Barrios, y en colaboración directa con la Guardia Civil. Los agentes del GOAP han desempeñado su labor en diversos ámbitos con la detención de personas dedicadas al menudeo de estupefacientes, desarticulación de puntos de venta de droga o plantaciones de marihuana, además de interponer cientos de denuncias por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes.

A lo largo de estos quince años, el GOAP ha tenido también una destacada participación en dispositivos extraordinarios fuera del término municipal, como su colaboración en la dana de Valencia.

La labor de este grupo se ha extendido desde sus inicios, también el ámbito social y educativo con campañas de concienciación ciudadana, de prevención de drogas entre el alumnado de los institutos y sus progenitores; prevención de la seguridad dirigida a la tercera edad, talleres en el 25-N para frenar a violencia de género; Educación Vial entre el alumnado de Infantil del municipio; formación dirigida a personas con capacidades especiales, ponencias en universidades y asociaciones de vecinos o exhibiciones.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila, ha destacado que este reconocimiento valora "la profesionalidad, dedicación y vocación de servicio de los agentes que integran esta unidad, cuya labor diaria contribuye de manera decisiva a reforzar la seguridad, la prevención y la convivencia en el municipio”.

Estos agentes han estado presentes en los grandes eventos del municipio, muchos de ellos en coordinación con el resto de compañeros y agentes de la Guardia Civil. El GOAP también han impartido durante estos 15 años formación a otros compañeros de unidades policiales y Protección Civil de distintos puntos de la geografía andaluza; y han recibido el reconocimiento de diversos colectivos por su empeño en la erradicación de la violencia de género y la prevención de las drogodependencias.

“Desde la Jefatura y el Equipo de Gobierno solo nos queda felicitarles por estos 15 años al servicio de la seguridad, por su compromiso con Los Barrios y la protección de todos nuestros vecinos”, ha señalado Dávila.