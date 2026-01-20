Los Barrios impulsa el empleo juvenil con un curso de jardinería y carnet de fitosanitario

El Ayuntamiento de Los Barrios ha iniciado esta semana en el centro Maestro Quico el curso presencial de jardinería y carnet de fitosanitario, una acción formativa destinada a mejorar el empleo de jóvenes desempleados menores de 30 años. Esta formación proporciona las herramientas necesarias a estos jóvenes para entrar en el mercado laboral de dicho sector.

Las clases se imparten de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y finalizarán el próximo 13 de marzo. La acción formativa cuenta con una duración total de 180 horas, divididas en 60 horas de formación troncal, centradas en habilidades transversales y empleabilidad, y 120 horas de formación específica, dedicadas a técnicas de jardinería y al uso responsable de productos fitosanitarios.

De esta manera, el ayuntamiento de Los Barrios refuerza su estrategia contra el desempleo juvenil con cursos de jardinería y de fitosanitario, que ofrecen a los jóvenes formación práctica y especializada para acceder a sectores con demanda creciente.

La delegada de Formación y Empleo, Cristina Marchante, ha inaugurado oficialmente el curso, que se enmarca en el programa de Formación Específica Talento Joven, desarrollado con la colaboración de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Durante el acto de apertura, Marchante destacó el compromiso del equipo de gobierno con la formación especializada y orientada al mercado laboral. “Seguimos apostando por ofrecer herramientas reales a nuestros jóvenes. Este curso no solo les enseña un oficio, sino que les permite obtener el carnet de fitosanitario, un requisito indispensable hoy en día para trabajar en el mantenimiento de zonas verdes y en sectores agrícolas”, señaló.

Gracias a los fondos europeos, la formación es completamente gratuita, eliminando barreras económicas y fomentando la igualdad de oportunidades. Además de la parte técnica, los participantes adquieren habilidades transversales esenciales, como trabajo en equipo y responsabilidad profesional, fortaleciendo su autonomía y capacidad para integrarse con éxito en el mercado laboral.

Este tipo de iniciativas busca generar un círculo virtuoso: jóvenes mejor preparados acceden al empleo, las empresas encuentran personal cualificado y la comarca impulsa un desarrollo económico más sostenible.