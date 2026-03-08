Los Barrios elige a las cortes de sus reinas y reyes para la Feria 2026

Valeria Sarmiento Ballesteros y Paulo Mendes García han sido elegidos reina y rey juveniles de la Feria de Los Barrios 2026, mientras que Selena Herrera Gutiérrez y Sergio Gómez Fernández, por su parte, ostentarán el reinado infantil de las próximas fiestas patronales.

El municipio de Los Barrios ha celebrado este domingo el acto de elección de las cortes de honor y los reyes juveniles e infantiles para la Feria y Fiestas Patronales de este año. El evento, que comenzaba en el emblemático Paseo de la Constitución, ha tenido que trasladarse al edificio Pósito debido a las inclemencias meteorológicas. La cita ha contado con la presencia de la delegada de Festejos, May Gallego, acompañada de los ediles Carlos Torres y Geli Ferral, así como un gran respaldo de público. Además, estuvo amenizada por la destacada actuación de la Academia de Rubén Cárdenas, que puso la nota artística a la mañana, junto a un elegante desfile de modelos cortesía de Merkaboutique Antojos.

Corte Juvenil y Reyes de la Feria

Reina Juvenil: Valeria Sarmiento Ballesteros.

Damas Juveniles: Ana María Bodas Rojas, Lucía de Ignacio Doña y Paula Hernández Aguilar.

Rey Juvenil: Paulo Mendes García.

Caballeros Juveniles: Alexis Mena Vega, Adrián López Rojas e Izan Espinosa Cote.

Representación Infantil

Reina Infantil: Selena Herrera Gutiérrez.

Damas Infantiles: Valeria Perales Salvador, Violeta Dorado Martínez y Teresa Fernández Rubio.

Rey Infantil: Sergio Gómez Fernández.

Caballeros Infantiles: Manuel Marín Ruiz, Elías Acosta Silva y Leo Martínez Mora.

Con la elección de sus representantes, Los Barrios inicia oficialmente la cuenta atrás para su semana grande, en la que estos jóvenes ejercerán como embajadores de la alegría y las tradiciones de la Villa en honor a su patrón, San Isidro Labrador.

Reina y damas juveniles de Los Barrios.