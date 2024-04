El comité de huelga de Acerinox rechaza la nueva propuesta de la empresa

El comité de huelga de Acerinox ha rechazado este miércoles la nueva propuesta presentada por la empresa para desbloquear la negociación del convenio colectivo, situación que mantiene a los trabajadores en huelga indefinida desde hace 66 días. La tercera de las reuniones celebradas con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) se ha cerrado en Jerez tras una larga jornada de mañana y tarde sin acuerdo.

"La propuesta presentada por la empresa no se acerca ni por asomo a la nuestra", ha indicado el presidente del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, en un audio a los trabajadores tras la cita. A pesar de este nuevo desencuentro, ambas partes se volverán a reunir en Jerez el próximo miércoles, 17 de abril.

La propuesta de Acerinox recoge en líneas generales el abono en la próxima nómina de la cuantía equivalente a un incremento salarial para el año 2023 del 2,75%, manteniendo la última oferta formal de la empresa en la reunión celebrada el 30 de enero de 2023. Para 2024, se abonará la cuantía equivalente a un incremento salarial del 2,25% a cuenta del resultado final del pacto de retribuciones fijas que se alcance durante la negociación del convenio. Los importes de los meses transcurridos desde enero de 2024 se regularizarían en la nómina del mes en curso de la desconvocatoria de la huelga o en la del mes siguiente.

En cuanto al trabajo en régimen de disponibilidad voluntaria del del quinto turno, otro de los puntos de discordia entre ambas partes, la compañía señala que se realizaría para los trabajadores que voluntariamente se adscriban a esta modalidad con el objeto de cubrir la falta de relevo y ausencias en la rotación de los turnos, con un régimen de disponibilidad voluntario. Solo estarían en esta situación un mes de cada cuatro, y podrán ser llamados hasta un máximo de seis veces al mes. Acerinox indica que en casos de necesidad, la empresa podría acudir a sistemas de contratación de terceras personas. El régimen de disponibilidad voluntaria comenzaría a aplicarse en julio de 2024.

"Ha habido alguna filtración de la propuesta que traían y pensamos que han podido ser ellos, porque nosotros no se la hemos enviado a nadie. Parece que tienen mucho interés en que la gente la conozca. Pero no está firmada por nosotros. Tal y como le hemos dicho a la empresa y a los mediadores, no se acerca ni por asomo a las pretensiones del comité de huelga para que se lleve a una asamblea de trabajadores para una votación", destacó Gómez Valencia.

"Con eso nosotros no desconvocamos la huelga y así se lo hemos trasladado. Aún así hemos pedido un nuevo calendario para seguir negociando y sentarnos otra vez. El miércoles 17 estamos citados en Jerez y volveremos a ver si la empresa tiene una propuesta que nos valga", indicó el presidente del comité de huelga.

"Nuestra propuesta tiene unos pilares que son importantes para todo el mundo y así lo vamos a seguir defendiendo. Si muestran que no haya algo que se acerque a lo que pedimos no lo vamos a llevar a asamblea y votación. Hay que seguir aguantando, llevamos 66 días y vamos a seguir luchando por algo que merezca la pena, que lo tenga claro la empresa. Por migajas no vamos a entrar", continuó Gómez Valencia.

El presidente del comité de huelga recuerda en el audio a sus compañeros que este jueves habrá una concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía, en Sevilla, y el viernes en Los Barrios, donde colaborarán con una colecta de sangre. "El lunes nos reuniremos los miembros del comité de huelga para estudiar nuevas acciones que vamos a seguir haciendo. Vamos a ver hasta donde podemos llegar con nuestra propuesta, per los cuatro pilares son fundamentales y la empresa no se acerca nada. El miércoles 17, cuando nos sentemos a ver que respuesta nos dan", sentenció.