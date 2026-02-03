Alerta
El Campo de Gibraltar, ante una posible inundación histórica
Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro
Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / ANDRÉS CARRASCO

Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro

El embalse que recibe las aguas del río Palmones se sitúa ya al 92% de su capacidad, con 72,94 hectómetros cúbicos almacenados en la mañana de este 3 de febrero

ANDRÉS CARRASCO

Los Barrios, 03 de febrero 2026 - 15:00

1/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
2/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
3/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
4/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
5/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
6/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
7/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
8/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
9/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
10/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
11/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
12/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
13/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
14/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
15/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
16/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
17/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
18/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
19/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
20/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
21/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
22/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
23/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco
24/24 Así luce Charco Redondo: fotos del pantano casi lleno antes de la borrasca Leandro / Andrés Carrasco

