Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios
Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ

Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios

05 de enero 2026 - 21:35

Caramelos e ilusión a raudales en Los Barrios. La cabalgata de los Reyes Magos de este 5 de enero puso el broche en la Villa a una gran jornada repleta de ilusión entre los más pequeños, que disfrutaron de la visita de sus Majestades de Oriente en los distintos núcleos de población de la localidad.

La cabalgata de la Villa de Los Barrios arrancó desde la Avenida Alcalde Juan Rodríguez por el Cuartel de la Guardia Civil, la Avenida Pablo Picasso y concluyó en el Paseo de la Constitución, arropada por la sonrisa de los niños presentes. Los encargados de representar a los Magos de Oriente pertenecen a la Asociación Cultural Carnavalesca Barreña y son Fernando Espinosa, Óscar Peña y Miguel Fernández como Gaspar, Baltasar y Melchor, acompañados por la Estrella de Oriente, María del Mar Ruiz y el Heraldo Real, Sergio Pozo.

El desfile supuso el colofón a un intenso día de emociones con el arrastre de latas de la mañana y la recepción de los Reyes Magos en el Polideportivo San Rafael, antes de que visitasen a los más jóvenes de Palmones, Guadacorte y Los Cortijillos.

1/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
2/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
3/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
4/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
5/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
6/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
7/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
8/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
9/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
10/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
11/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
12/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
13/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
14/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
15/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
16/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
17/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
18/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
19/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
20/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
21/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
22/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
23/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
24/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
25/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
26/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
27/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
28/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
29/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
30/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
31/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
32/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
33/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
34/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
35/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
36/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
37/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
38/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
39/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
40/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
41/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
42/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
43/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
44/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
45/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
46/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
47/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
48/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
49/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
50/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
51/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
52/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
53/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
54/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
55/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
56/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
57/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
58/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
59/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
60/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
61/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ
62/62 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ

