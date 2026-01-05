Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en Los Barrios
Galería gráfica
Caramelos e ilusión a raudales en Los Barrios. La cabalgata de los Reyes Magos de este 5 de enero puso el broche en la Villa a una gran jornada repleta de ilusión entre los más pequeños, que disfrutaron de la visita de sus Majestades de Oriente en los distintos núcleos de población de la localidad.
La cabalgata de la Villa de Los Barrios arrancó desde la Avenida Alcalde Juan Rodríguez por el Cuartel de la Guardia Civil, la Avenida Pablo Picasso y concluyó en el Paseo de la Constitución, arropada por la sonrisa de los niños presentes. Los encargados de representar a los Magos de Oriente pertenecen a la Asociación Cultural Carnavalesca Barreña y son Fernando Espinosa, Óscar Peña y Miguel Fernández como Gaspar, Baltasar y Melchor, acompañados por la Estrella de Oriente, María del Mar Ruiz y el Heraldo Real, Sergio Pozo.
El desfile supuso el colofón a un intenso día de emociones con el arrastre de latas de la mañana y la recepción de los Reyes Magos en el Polideportivo San Rafael, antes de que visitasen a los más jóvenes de Palmones, Guadacorte y Los Cortijillos.
