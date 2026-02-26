Los Barrios homenajea a Juan Galdeano y Antonia Martínez, precursores del sector hostelero en Palmones

El Ayuntamiento de Los Barrios ha rendido homenaje en el marco de las Jornadas Culturales Andaluzas 2026 a Juan Galdeano y Antonia Martínez por su trayectoria en el sector hostelero de Palmones, así como a un grupo de jóvenes de la Villa locales por su participación en las III Jornadas de Jóvenes Investigadores.

El reconocimiento a Juan Galdeano Ortega y a Antonia Martín Sánchez, entregado a sus hijos en nombre de sus padres ya fallecidos, destaca la labor de una familia pionera en la restauración de Palmones. Juan Galdeano abrió primero el restaurante Los Niños y luego El Malagueño, además de trabajar como remitente de pescado, consolidando un legado empresarial y social profundamente arraigado en el pueblo.

Coincidiendo con este homenaje, el alcalde, Miguel Alconchel, la delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, y el edil de Turismo, Pablo García, entre otros concejales, acompañaron a la familia en el descubrimiento de la placa conmemorativa.

“Las Jornadas Andaluzas cada año reconoce a personas que hacen grande a nuestro municipio, que pusieron esas semillas de germen para lo que somos hoy en día. En Palmones, un pueblo que tiene memoria y que tiene corazón, se reconoce a Juan Galdeano y a su mujer Antonia. Juan llegó a Palmones y decidió vivir, trabajar y encontró el amor en Palmones”.

“Fue un emprendedor en tiempos donde no era fácil, dejar su tierra y llegar a Palmones a montar un negocio de hostelería, trabajar como remitente del pescado. Que montó primero un restaurante el de Los Niños; y luego el del Malagueño. A esto se suma que ha sido una familia muy involucrada siempre en temas sociales en el municipio”, apuntó Miguel Alconchel.

En el transcurso del acto se anunció que próximamente tendrá lugar un acto de puesta en valor del ancla que Juan Galdeano donó al municipio de Palmones, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen.

Jóvenes investigadores

Por su parte, las III Jornadas de Jóvenes Investigadores han permitido a los estudiantes de los institutos Sierra Luna y Carlos Cano conocer de primera mano proyectos y experiencias de investigación en ciencia e ingeniería. Los protagonistas de esta edición fueron María Marín Sánchez, del departamento de I+D+i de AZCATEC Tecnología e Ingeniería; Iratxe Gil Vivanco, del Oasys Research Group de la Universidad de Málaga; y Gonzalo Suárez García, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), quienes compartieron su recorrido profesional y sus proyectos actuales.

Los jóvenes investigadores, con las autoridades

El alcalde, Miguel Alconchel, junto a la delegada de Empleo y Formación, Cristina Marchante, y el delegado de Turismo, Pablo García, acompañaron a los jóvenes durante las sesiones, que se dividieron en dos turnos para atender a ambos institutos y consolidan la iniciativa como una cita clave en el calendario educativo de Los Barrios.