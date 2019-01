El campo de fútbol barreño o una plaza se llamarán Alcalde Miguel Domínguez

Los Barrios debate cómo honrar al fallecido alcalde Miguel Domínguez Conejo. O, más bien, dónde. En el Pleno del Ayuntamiento, el equipo de gobierno ha propuesto que lleve su nombre el nuevo espacio público que se hará en la calle Altozano, una vez que se derribe un inmueble municipal.

En el turno de intervenciones, el portavoz del PSOE, Salvador Puerto, solicitó dejar sobre la mesa la propuesta y estudiar otras posibilidades como el ponerle el nombre de Miguel Domínguez al estadio San Rafael. “Fue el artífice de la actual Unión Deportiva tras la unificación de los dos clubes que había en el municipio”, explicó Puerto. Los ediles de la Corporación habían guardado un minuto de silencio en recuerdo de Domínguez.

Sí salió adelante la declaración definitiva de Juan Carlos Ruiz Boix, actual alcalde de San Roque, persona non grata en el municipio. “Se ha desestimado las alegaciones presentadas por el señor Ruiz Boix. No es agradable volver a traer esta propuesta a Pleno, pero no es agradable tampoco que un alcalde utilice sus herramientas institucionales para atacar a los vecinos de Los Barrios. Si Ruiz Boix se hubiera disculpado públicamente esta propuesta se habría retirado, pero no ha habido voluntad de pedir perdón a nuestro pueblo”, dijo el alcalde, Jorge Romero.

También se aprobó por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la Villa de Los Barrios a la Pastelería La Plata y a sus trabajadores, así como las personas y entidades que serán reconocidas el 28 de febrero, Día de Andalucía. Se trata de la culturista Marisa Lobato Gutiérrez (Deportes), el banderillero Daniel Rodríguez Duarte (Arte), el fallecido Manuel Guerrero Gómez (compromiso), Pedro Calderón Jiménez (Música), Daniel Pérez Cumbre (Educación), la bailaora Matilde Acosta Carrasco (Cultura), el cirujano José Miguel Ramos Durán (Ciencia), el desaparecido Francisco Reyes Domínguez (Solidaridad), Monthecor Trabajos Forestales y Carnicería Ortega (Empresa), Asociación de Familiares de Alzheimer Barreño (Voluntariado), los residentes en la Calle Cervantes (Buena Vecindad) y la modista Lucía Pérez Tineo (Ciudadanía). Todos los portavoces municipales coincidieron en las felicitaciones a los galardonados y a los miembros de la comisión por su elección.