El Ayuntamiento de Los Barrios somete a información pública las dos nuevas áreas logísticas de Cortijo Grande, con 100 hectáreas

El Ayuntamiento de Los Barrios somete a información pública las dos nuevas áreas logísticas que Cortijo Grande promueve en el municipio, con una superficie total de casi un centenar de hectáreas para convertir a la ciudad en un referente logístico.

La empresa promueve tres espacios logísticos en el término municipal barreño, para los que prevé una inversión total de 50 millones de euros para convertir a Los Barrios en "la puerta del gran nodo logístico del sur de Europa". La primera de las zonas, denominada Cortijo Grande Villegas y situada junto al área logística de San Roque, comenzará su desarrollo en el presente año.

Las novedades llegan en las dos siguientes fases, las parcelas SUS-7 y SUS-8, de 57 y 39 hectáreas, respectivamente, las cuales comenzarán este miércoles su preceptivo trámite previo de información pública, según ha anunciado el Ayuntamiento de Los Barrios este martes a través del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. De esta forma, las administraciones afectadas por los proyectos, así como vecinos y entidades podrán presentar las alegaciones que estimen. Este es el paso previo necesario antes de que el proyecto, una vez subsane las incompatibilidades si existen, pase por el pleno municipal para su aprobación.

Estos sectores se ubican junto al acceso a la autovía A-381, que une Los Barrios y Jerez, punto de paso habitual de vehículos de carga con origen o destino en el Puerto de Algeciras. Cuentan con una edificabilidad total de más de 330.000 metros cuadrados entre todas sus parcelas. El presupuesto total para la urbanización y desarrollo de ambos sectores, que quedan bajo la propiedad de Cortijo Grande, ronda los 30 millones, según explicó Luis Díez de Oñate, miembro de la familia propietaria de Cortijo Grande de Caballerías, en la presentación del proyecto, en marzo de 2025.

"En el Campo de Gibraltar se dan las condiciones idóneas para la implantación de estos negocios, son suelos que tienen un enorme potencial debido a su ubicación. Los Barrios y la comarca se han convertido en un gran nodo logístico del sur de Europa por su proximidad al Puerto de Algeciras", abundó Díez de Oñate.

Infografía con los detalles de las tres parcelas a desarrollar en el proyecto / M. H.

Sector Cortijo Grande Villegas

Los dos nuevos sectores que comienzan sus trámites administrativos siguen el camino del sector Cortijo Grande Villegas, situado junto al sector San Roque del Área Logística Bahía de Algeciras. Esta parcela, impulsada junto a Red Logística de Andalucía, cuenta con una superficie total de 63,4 hectáreas y una edificabilidad total de casi 400.000 metros cuadrados. Su centro neurálgico será el antiguo convento de las monjas clarisas de Gibraltar, que será reformado para acoger oficinas, y se extenderá hasta las proximidades del río Guadarranque a un lado y de la línea de alta tensión, por el otro.

El pasado mes de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios dio su visto bueno definitivo al proyecto, lo que permitirá que a lo largo de 2026 puedan comenzar las obras. Luis Díez de Oñate concretó el pasado año que estaban en conversaciones con varias empresas para su instalación en este sector. Entre ellas, la propia Cortijo Grande contará con un proyecto propio, además de una instalación de la empresa Primafrío, que colabora en la promoción de la iniciativa mediante su family office, Azahar Global Capital. La previsión es generar más de 8.000 empleos entre directos e indirectos.

Díez de Oñate avanzó, sin concretar en cuál de las tres parcelas que forman el proyecto, que se proyecta la construcción de una megabodega logística automatizada de entre 50.000 y 100.000 metros cuadrados de superficie para dar soporte a las necesidades de transporte futuras del Puerto de Algeciras, así como data centers enfocados a la hiperescala, el soporte informático a la inteligencia artificial. Todo ello, señaló, con una inversión estimada de 2.000 millones de euros para competir con zonas de primera línea del sector como Madrid o Zaragoza.