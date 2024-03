Ruiz Boix pide a Juanma Moreno que medie en el conflicto de Acerinox tras un mes de huelga indefinida

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido este lunes la intervención "al más alto nivel" del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en relación al conflicto laboral de Acerinox, "para que medie y no se ponga de perfil como ha hecho hasta ahora con una leve sonrisa en los minutos que se vio con los trabajadores en el Parlamento y cero gestión”.

Ruiz Boix ha criticado duramente la ausencia de la Junta en el Campo de Gibraltar, apuntando que solo la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, estuvo de visita en Palmones nueve días antes de convocarse la huelga indefinida.

“Desde entonces la Junta de Andalucía, su presidente, la consejera de Empleo, el consejero de Industria, están desaparecidos y han hecho dejación de sus competencias y de sus responsabilidades para tratar de mediar entre empresa y trabajadores para sentarlos en una mesa de diálogo que permita alcanzar un acuerdo que ponga fin a esta huelga”, ha recordado este martes durante el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Algeciras.

El líder socialista tiene esperanzas en que este miércoles, empresa y sindicatos citados en Sevilla en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), alcancen un acuerdo que haga posible la firma del IV convenio colectivo. “Está claro que este órgano, del que la Junta presume que lleva once meses de monitoreo permanente, no ha sido útil hasta el momento porque solo ha contado con la implicación de los técnicos y profesionales, pero no con la presencia directa y personal de la Consejera de Empleo para mediar entre la dirección de Acerinox y el comité de empresa”, ha precisado Ruiz Boix.

Apoyo a Canal Sur en Campo de Gibraltar

El secretario general de los socialistas gaditanos también ha mostrado el respaldo a los sindicatos UGT y CCOO por sus denuncias a raíz del "proceso de desmantelamiento, la falta de personal y la precariedad que se está viviendo en la delegación territorial de la Radio Televisión Andaluza (RTVA) en el Campo de Gibraltar".

Los sindicatos trasladan hechos como que “por primera vez en sus 35 años de historia, no ha habido nadie en Canal Sur Radio durante varios días porque de las tres redactoras, dos estaban de baja y la tercera tenía que descansar después de dos semanas sin hacerlo". "No se está contratando a nadie para cubrir bajas o plazas, faltan redactores, operadores de sonido, personal administrativo y esta falta de personal provoca que se hayan dejado de hacer programas en exteriores como los espacios dedicados a ferias o fiestas de los distintos municipios de la comarca por parte de una Delegación”, ha expuesto Ruiz Boix.