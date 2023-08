Los Barrios acumula dos días sin servicio de autobús urbano

Los vecinos de Los Barrios carecen desde hace dos días del servicio de autobús urbano que une los diferentes puntos de la Villa. Los usuarios se quejan de que es una situación “recurrente” y requieren al equipo de gobierno que encabeza Miguel Alconchel para que interceda ante la empresa concesionaria, de manera que, en casos como el presente, atribuido a una avería, aporte un vehículo de sustitución y no a la eliminación temporal. Los afectados también critican que no exista comunicación pública al respecto.

El servicio de autobús de Los Barrios deja que desear. No es la primera vez que los vecinos denuncian públicamente que una simple avería deje al municipio sin el servicio, que para muchos de ellos es esencial. Ya el pasado domingo, 30 de julio, estuvo interrumpido durante unas horas, pero fue restabecido a última hora. El lunes no existió. Y este martes la respuesta oficial es que “se trabaja” para que regrese cuanto antes. Pero no existe garantía alguna de que eso suceda durante el día.

La ausencia de conexión, por ejemplo, entre el núcleo urbano y Palmones impide que en pleno mes de agosto muchos barreños puedan acudir a la playa. Una situación que afecta muy especialmente a los más jóvenes, que aún carecen de carnet de conducir, y a los más mayores, a los que ya les ha sido retirado o, simplemente, no quieren coger el coche.

La imposibilidad de desplazarse en autocar también es un hándicap para los trabajadores que desempeñan sus tareas en los polígonos de dicha barriada, que se ven obligados a buscar fórmulas alternativas, que a veces implican desembolsos, para poder llegar a las empresas en las que realizan sus funciones. Los retrasos, en muchos casos por el desconocimiento de que no podrán desplazarse en bus, son frecuentes.

Un grupo de usuarios se ha dirigido a Europa Sur para denunciar que “no se trata de una situación puntual”, sino más bien “repetitiva”.

“Por las características de Los Barrios la falta de un autobús afecta al ocio, al empleo... a la economía de todos nosotros y del municipio en definitiva”, lamenta Carlos, que ejerce de portavoz improvisado de los afectados. Este vecino reside junto a la rotonda del toro y el permiso de conducir le fue retirado como consecuencia de una enfermedad.

“Si no vamos a la playa tampoco gastamos en la zona de Palmones”, recuerda, “No es normal que no haya una alternativa, que no esté previsto que en caso de avería no haya otro autobús y que pasen dos días, en pleno verano, con la gente esperando en las paradas autobuses que nunca llegan. Los vehículos son muy antiguos, no están en el mejor estado y se paran con frecuencia”.

El servicio de autobuses de Los Barrios cuenta con 16 paradas, desde Terminal del núcleo urbano hasta la avenida Manuel Moreno Rojas.

El PSOE pide soluciones

El PSOE de Los Barrios se ha hecho eco este martes de la situación en un comunicado de la viceportavoz Paola Rojas, que dice: “Son muchos los vecinos que trabajan en el polígono y dependen de este transporte público, que quieren disfrutar de la playa de Palmones o que precisan trasladarse entre los diferentes núcleos poblacionales los que nos han escrito denunciando la falta de servicio y la incompetencia del Consorcio de Transportes para ofrecer una solución”, manifiesta la viceportavoz socialista, Paola Rojas.

El PSOE recuerda que llevan años reivindicando una mejora en el servicio de transporte público en el municipio y que el Consorcio, controlado por la Junta de Andalucía del Partido Popular, parece ignorar.

“El transporte público en Los Barrios cada vez es más lamentable, tanto las líneas urbanas como las interurbanas. Son ya muchas las mociones presentadas por este grupo instando a una solución, pero el PP parece no enterarse”, dice la nota.

Desde las filas socialistas también afean al equipo de gobierno su inacción y echan en falta una manifestación pública lamentando lo sucedido y pidiendo disculpas a los vecinos afectados.

"Para concluir, desde el grupo socialista se recuerda que esta situación es especialmente crítica en el periodo estival, cuando muchos barreños dependen de este servicio como única opción para poder superar el calor desde que la piscina municipal se cerrara y cayera en el más absoluto abandono"