Manuel Rodríguez, director de Obramat: "La fórmula de nuestro éxito es sencilla, pero no la sigue nadie"

Tres meses después de que Obramat, la empresa de referencia en la distribución de materiales en el mercado de la reforma y construcción, abriera un nuevo almacén en el polígono de Palmones, en el término municipal de Los Barrios, su director, Manuel Rodríguez, nacido en Cádiz, hijo de tarifeños de Facinas y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, hace balance de este trimestre marcado por el verano.

-Nuestra intención habría sido abrir antes, pero con una obra todo se retrasa. Incluso a nosotros nos sucede (sonríe). Así que inauguramos el 12 de julio, que es cuando la gente suele estar de vacaciones. Eso ha provocado que mucho público todavía no nos conozca.

-Dígame algo que le haya sorprendido de esta zona.

-Yo pensaba que en Algeciras y todo el Campo de Gibraltar había menos alquiler vacacional, pero me ha sorprendido que es mucho más de lo que imaginaba. Incluso los Ayuntamientos de la zona de San Roque, Sotogrande, Manilva y Sabinillas ya están empezando a poner dificultades a esta práctica.

Por otro lado, el Campo de Gibraltar, a pesar de ser grande, sigue manteniendo costumbres muy tradicionales. Cuando hablamos con la gente, nos responde: "Sí, he visto que habéis abierto, pero todavía no me he pasado". Siguen acudiendo a sus proveedores de siempre.

"Abrimos a las siete de la mañana. Para un cliente, ganar tiempo es ganar dinero"

-¿Cuál es la receta mágica de Obramat? ¿Qué elementos les diferencian de la competencia?

-Son varios. Lo que ofrecemos es sencillo, pero no lo hace nadie. En primer lugar, abrimos a las siete de la mañana. El cliente profesional puede comprar temprano, incluso desayunar en nuestras instalaciones, ya que invitamos a café hasta las diez, y luego ir a la obra y estar allí antes de las ocho y media. Si encima tiene a su cargo una cuadrilla de trabajadores, ahorra dinero porque su gente no se queda parada. Otra ventaja competitiva es que este tipo de cliente profesional cuenta con un aparcamiento cómodo de casi 400 plazas que le ahorra estar danto vueltas. Para un cliente, ganar tiempo es ganar dinero. Si acaba antes la obra, antes cobrará. Por otro lado, quien sufre una obra en su casa también desea que termine cuanto antes.

-¿Qué se puede encontrar el cliente que visite Obramat Los Barrios?

-Disponemos de un stock de casi 11 millones de euros en material. Eso se traduce en otra ventaja: la disponibilidad tan rápida que tenemos casi de cualquier producto. Alguien que necesita, por ejemplo, siete puertas, las tiene en el momento. No hay que pedirlas fuera. Y, por supuesto, el precio. Tantas existencias nos permiten vender muy barato. En resumen: yo diría que el precio, el enorme stock, la rapidez de la compra y el asesoramiento profesional son los cuatro factores que han hecho que Obramat triunfe allá donde abre un centro.

-En estos tres primeros meses, ¿ha notado que haya algún producto estrella entre los clientes del Campo de Gibraltar? ¿Qué es lo más demandado?

-Funciona muy bien la cerámica. También la madera. En verano, por supuesto, la climatización, aunque parece que sólo nos acordamos de instalarla cuando el calor nos pica y puede hacerse a lo lago de todo el año.

-¿Un particular también puede comprar en Obramat?

-Sí, aunque estamos más enfocados al profesional. Nosotros trabajamos con marcas de calidad y el particular también las quiere a mejor precio, porque en Obramat las puede conseguir por un 40% menos. Que tengamos los precios a la vista también les produce tranquilidad. En Obramat el precio de los productos es igual para todos, tanto para el profesional como el particular. El bricolador, el manitas de casa, suele decantarse también por las marcas profesionales, así que, cuando entra en nuestro almacén, se siente como en una tienda de chucherías.

"Nuestro cliente potencial es el multirreformista y nosotros le ofrecemos un almacén con todo bajo un mismo techo"

-¿Cree que el Campo de Gibraltar atraviesa un buen momento en el sector de la construcción y la reforma?

-Pienso que tiene tirón y hay movimiento de obras. En la costa, sobre todo Tarifa y Sotogrande, se está moviendo un gran volumen de alquiler vacacional y segundas residencias, como le comentaba antes. Cada vez más gente quiere acondicionar una vivienda en la playa, bien para vivir en ella o para sacarla al mercado. Nosotros nos manejamos mejor en la reforma, más que la obra nueva. Nuestro cliente potencial es el multirreformista y nosotros le ofrecemos un almacén con todo bajo un mismo techo: fontanería, puertas, cerámica, electricidad, pintura... Si tuviera que ir a cada una de las tiendas en cada uno de los polígonos, perdería un tiempo enorme. Con la gran crisis de 2008 en el sector de la construcción, se acabaron los especialistas. Antes había hasta yeseros, por ejemplo. Eso prácticamente terminó.

-¿Qué tal lleva gestionar una plantilla de 110 trabajadores?

-Todos son del Campo de Gibraltar, principalmente de Los Barrios, La Línea y Algeciras. Uno de nuestros compromisos es el asesoramiento profesional. A pesar de ser una multinacional, mi objetivo ha sido buscar y contratar a ese profesional autónomo, que regentaba, por ejemplo, su tienda de cocina, trabajaba la madera, y tenía 55 años. Para mí, esa persona con ese conocimiento de más de 30 años en el sector, además de ser una cara reconocida y con clientela propia, es oro porque nos proporciona una credibilidad enorme. No miramos la edad.

-A raíz de la pandemia, ¿la gente invierte más en sus viviendas?

-La pandemia fue un boom para todos los que nos dedicábamos al mundo de la construcción y la reforma. Incluso cambió la mentalidad de la vivienda horizontal a la vivienda unifamiliar. Los pisos han perdido fuerza porque las personas necesitan aire y espacio. En aquellos meses, todo el mundo pintó, le metió mano al bricolaje, reformó, arregló su jardín... Ahora estamos en un punto intermedio.