WISeKey espera un 2026 de aceleración comercial tras facturar más de 16 millones en 2025

WISeKey, la compañía tecnológica fundada y dirigida por el empresario linense Carlos Creus Moreira, facturó más de 16 millones en 2025, superando sus registros del año anterior en el ejercicio previo a su aceleración comercial.

La empresa suiza, que trasladó su residencia fiscal a las Islas Vírgenes Británicas el pasado año, ingresó 16,4 millones de euros grupo, lo que supone un incremento del 58% respecto al anterior ejercicio.

El crecimiento de los ingresos se vio impulsado, explica la empresa, por el aumento de la demanda de semiconductores seguros y PKI, los cinco meses de contribución de IC'ALPS tras su adquisición y la temprana tracción comercial en los programas de semiconductores poscuánticos.

Las cuentas provisionales compartidas por WISeKey, que no reflejan beneficio bruto ni neto pendiente de la auditoría, plasman un efectivo disponible de más de 365 millones de euros, un 370% más que a final de 2024. Esta posición permitirá a la empresa afrontar inversiones en los próximos ejercicios, siguiendo la estela de los 26 millones invertidos en 2025 en proyectos estratégicos.

El linense Carlos Moreira, fundador y director ejecutivo de WISeKey, señaló: "El crecimiento del 58% en los ingresos de WISeKey logrado en 2025 y el sólido comienzo de 2026 demuestran claramente la transición de nuestra estrategia de semiconductores y poscuántica de la inversión a la aceleración comercial. Con una liquidez excepcional, una cartera en rápida expansión y una creciente demanda global de infraestructura soberana y resistente a la cuántica, WISeKey y SEALSQ se encuentran en una posición única para liderar la próxima generación de ecosistemas digitales seguros".

Crecimiento en 2026

WISeKey destaca que entra ahora en su fase de aceleración comercial. Su cartera de proyectos al cierre del ejercicio, con más de 170 millones de euros en oportunidades de ingresos potenciales entre 2026 y 2028, lo que refleja la creciente demanda mundial de soluciones de seguridad resistentes a la cuántica y de diseño de semiconductores soberanos.

La fase de crecimiento que se inicia en 2026 viene impulsada por nuevas soluciones de productos con tecnología poscuántica, la consolidación de la francesa IC'ALPS durante todo el ejercicio tras la compra en 2025 y la expansión del mercado de módulos de plataforma de confianza (TPM), entre otros factores.

WISeKey denomina 2026 el "año de la convergencia" al reunir cuatro pilares fundamentales: semiconductores, satélites, cadena de bloques e identidad digital, en ecosistemas unificados e interoperables. Este planteamiento permitirá a la tecnológica ofrecer soluciones integrales en las que cada componente refuerza al otro.

La compañía de Carlos Moreira resalta que monetiza su tecnología a través de un modelo económico por capas: el hardware seguro constituye la base, seguido de los servicios de identidad y personalización, la conectividad por satélite que permite comunicaciones seguras a nivel mundial y la cadena de bloques que proporciona la infraestructura transaccional. En conjunto, estas capas crean múltiples fuentes de ingresos por cada dispositivo o usuario desplegado, lo que genera ingresos recurrentes compuestos.

El centro tecnológico de La Línea, pendiente

Aún sin plazos, WISeKey mantiene su proyecto de construir un centro tecnológico de la cuarta revolución industrial en La Línea, el proyecto LLG4IR, que puede suponer una inversión total de hasta 500 millones.

Según explicó Moreira en su última visita a La Línea, en julio, la tecnológica suiza comenzará un proceso de estudio por parte de una consultora para analizar el potencial exacto de la instalación y decidir sus características finales. Actualmente, no hay plazos concretos ni presupuesto, aunque el empresario destacó que este tipo de instalaciones pueden tener un coste total "de entre 200 o 500 millones". No obstante, puntualizó, este montante se distribuye en el tiempo e incluye labores como urbanización, construcción, desarrollo de los centros de datos y la refrigeración con agua de los mismos.

"Mi compromiso es ser el primero que invierte, este proyecto no se hace tanto como beneficio para WISeKey, sino que lo hago como linense, con vocación de traer más empresas", comentó el empresario. El modelo proyectado para esta iniciativa es realizar una inversión inicial no especificada, que correría a cargo de la tecnológica suiza, para posteriormente atraer más inversiones.