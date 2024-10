Ustea reclama la "reforma prometida" y la plaza de enfermero para el colegio Virgen del Amparo de La Línea

La Línea/El sindicato Ustea ha denunciado la situación del CEE Virgen del Amparo de La Línea con un comunicado en el que reclama las actuaciones comprometidas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. "La reforma integral prometida en 2020 sigue sin llegar y la plaza de enfermero sin cubrir", sostiene.

Ustea recuerda que "en 2020 el delegado de Educación, Miguel Andreu, afirmaba en los medios como importante novedad, la inclusión, por primera vez, de un programa específico de atención preferente a las infraestructuras de los centros de Educación Especial, compensatoria y difícil desempeño" y que dentro de ese programa se encontraba "la reforma integral del CEE Virgen del Amparo con casi 1,2 millones de euros de inversión". "Vamos a entrar en el año 2025 y de la reforma y el dinero nadie sabe nada, el centro se va deteriorando, la comunidad educativa dejó hace tiempo de confiar en las promesas y siguen la norma del apáñatelas como puedas", lamenta el sindicato.

"Con la falta de un cuerpo de enfermería en la plantilla y teniendo en cuenta que tienen niños y niñas con discapacidades y/o medicaciones que hacen totalmente necesaria esta figura, es de ley que la tengan, sin embargo el desamparo es total", señala Ustea. "A día de hoy no está prevista que se cubra esa plaza. El sindicato Ustea ha expuesto esta reivindicación de forma reiterada en las reuniones del Comité de Salud Laboral de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de Cádiz. La Junta, amparándose en temas burocráticos de la RPT (relación de puestos de trabajo), no cubre dicha plaza; incluso sabiendo - porque se le expuso- el caso de alumnado sin escolarizar porque las familias de alumnado con necesidades educativas especiales y problemas de salud no se atrevían a dejar a sus hijos en un centro sin enfermero".

El sindicato afirma que "la figura del enfermero en los Centros de Educación Especial es imprescindible". "El CEE Virgen del Amparo tiene cerca de cien alumnos con diversas necesidades especiales y discapacidades, que incluso necesitan de atenciones y medicaciones especiales. No pueden ser atendidos exclusivamente por un solo docente, ya que, por muy buena voluntad que tenga, no está preparado y formado en medicina. El problema es una cuestión de seguridad jurídica para los profesionales de este centro, los cuales se ven atendiendo situaciones que no deberían.La reivindicación de esta figura tardó años en ser cubierta en el CEE Virgen de la Esperanza de Algeciras, donde ha supuesto un mejora sustancial en la atención del alumnado del centro y un alivio en el profesorado que tenía que atender situaciones de medicación, sondas, controles, etc para las que no tenían competencia".

Desde el sindicato USTEA "volvemos a pedir públicamente a la Junta que deje de mirar para otro lado y que licite la reforma integral y cubra la figura del enfermero del centro y al alcalde de la Línea, tan reivindicativo con otras cuestiones con la Junta de Andalucía, en esta si buscamos en las hemerotecas no encontramos nada, por eso le pedimos que haga valer su pacto con el PP para saldar esta deuda con un centro por el que pasa parte del alumnado de La Línea de la Concepción que más ayuda necesita".