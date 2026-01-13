Tecnología para el Fuerte de Santa Bárbara: maquetas turísticas inteligentes, 3D y vídeo 'mapping'

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha iniciado el proceso para la contratación del suministro e instalación de maquetas turísticas inteligentes y paneles interpretativos destinados a la divulgación de la arquitectura defensiva y los restos del Fuerte de Santa Bárbara. Este proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU. La actuación busca ofrecer una experiencia inclusiva y pedagógica mediante el uso de tecnologías accesibles que garanticen la interacción autónoma de todos los visitantes.

El contrato se estructura en dos lotes principales. El primer lote, dotado con un presupuesto base de 61.891 euros (IVA incluido), comprende la creación de dos maquetas inteligentes provistas de tecnología digital y tiflológica. La primera de ellas, una maqueta de escala urbana de aproximadamente 2x2 metros, permitirá visualizar la evolución histórica de la línea defensiva desde el núcleo histórico hasta la frontera con Gibraltar. El segundo recurso será una maqueta de escala reducida que recreará con mayor nivel de detalle el Fuerte de Santa Bárbara.

Estos dispositivos contarán con un avanzado despliegue técnico que incluye un sistema de proyección cenital de alta luminosidad para la ejecución de vídeo mapping con una duración de hasta 10 minutos. Asimismo, incorporarán pantallas táctiles interactivas interfaces multilingües y pulsadores físicos con rotulación en braille. El diseño contempla el uso de materiales resistentes, integrando iluminación LED en elementos para facilitar su identificación visual y táctil.

De forma complementaria, el segundo lote del proyecto se dedica al diseño e instalación de paneles interpretativos específicos para las ruinas del Fuerte de Santa Bárbara, presupuestado en 2.904 euros (IVA incluido). Constará de tres imágenes interpretativas basadas en modelos 3D para representar fielmente la reconstrucción del fuerte en su estado original, mostrando la superposición gráfica sobre los elementos aún visibles: muros, escarpa, contraescarpa, foso, banqueta, troneras, accesos, etc.

Con estos recursos, se pretende que tanto residentes como visitantes comprendan el origen y la importancia de las fortificaciones linenses a través de una experiencia multisensorial y multingüe.