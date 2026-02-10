Robertito Arenillas y 'El Valencia', pregoneros del Carnaval de la Concha Fina de La Línea

Roberto Arenillas Robertito y Francisco Ramos Valencia (El Valencia) han sido designado pregoneros del Carnaval de la Concha Fina de La Línea. Miguel Bautista, con su obra Carnaval de la Concha Fina, donde los sueños cobran vida, es el autor del cartel de la presente edición. Rocío Pacheco, reina de la Feria de 2025, ejercerá este 2026 como Diosa del Carnaval.

La Peña Flamenca Cultural Linense fue el escenario elegido para dar a conocer los principales detalles del Carnaval de la Concha Fina, que se celebrará entre el lunes 16 y el domingo 22 del presente mes de febrero.

Durante el acto de presentación, al que asistieron el alcalde, Juan Franco, y la concejal de Fiestas, Mercedes Atanet, se presentó oficialmente el cartel anunciador de esta edición, una obra de Miguel Bautista Lima titulada Carnaval de la Concha Fina, donde los sueños cobran vida.

El cartel del Carnaval de la Concha Fina de La Linea 2026

En el mismo encuentro se dio a conocer la representación oficial de las fiestas, con la proclamación de Rocío Pacheco como Diosa del Carnaval. Junto a ella estarán Ariadna del Moral y Gabriella Mancera como ninfas, después de haber desempeñado los cargos de reina y damas en la Feria de 2025.

Rocío Pacheco, Diosa del Carnaval de la Concha Fina de La Línea

Asimismo, se confirmó que Roberto Arenillas Sánchez y Francisco Javier Ramos Valencia serán los encargados de pronunciar el pregón del Carnaval 2026.

En el ámbito organizativo, la jornada también sirvió para realizar el sorteo del orden de actuaciones del Concurso Oficial de Agrupaciones. Una vez analizadas las solicitudes de modificación presentadas por algunas agrupaciones por motivos de agenda, la delegación de Fiestas trabaja ahora en la elaboración del calendario definitivo, que se dará a conocer en los próximos días.

En dicho concurso, que se desarrollarña del lunes 16 al viernes 20 en el Teatro Paseo de La Velada, tomarán parte dieciséis agrupaciones, de las que nueve son comparsas y siete, chirigotas. Los concursantes procedentes de La Línea, Algeciras, San Roque, Los Barrios y, por último, de Marbella (Málaga).

El acto de presentación concluyó con el agradecimiento de la concejal de Fiestas, Mercedes Atanet, a la directiva de la Peña Flamenca, presidida por Enrique Morales, por su colaboración en la organización de la presentación. Como cierre, se ofreció una muestra del talento joven local con el ensayo general de la chiriparsa Los Desparasitaos, representante de la cantera carnavalesca de la ciudad.

Los pregoneros

Robertito Arenillas es una de las voces históricas del Carnaval de La Línea, al que está vinculado desde los años noventa del pasado siglo por su condición de brillante contralto. Es cantante de profesión y hace ya más de una década que emigró a Alicante y es frecuente verle actuar en los hoteles de Benidorm.

Fiel a su devoción, cada año hace coincidir un periodo de descanso para desplazarse con su esposa, Ana Essono, a La Línea y vivir el Carnaval en primera persona. De hecho, en 2025 fue miembro del jurado en el concurso.

Francisco Ramos Valencia (El Valencia) es la guitarra por excelencia del Carnaval de La Línea, lo que le ha valido para ser tentado en más de una ocasión por agrupaciones de Cádiz.

La excelente relación que existe entre ambos propicia que vayan a realizar juntos un pregón, conociendo sus virtudes y el dominio que tienen del mundillo, está garantizado de antemano que será un éxito. La cita será el jueves 19 en el Teatro Paseo de La Velada a partir de las 21:00.

Numerosas actividades

Además de las tres semifinales (lunes 16 a miércoles 18), la final del concurso (viernes 20) y el pregón (jueves 19) el Canaval de La Línea tiene otras muchas actividades, que encuentran su siguiente parada este sábado, día 14, cuando, otra vez en la Peña Flamenca, tenga lugar primero una degustación de paella y, a partir de las 16:00, una Mesa Coloquio (Pasado, Presente y Futuro del Carnaval Linense) moderada por Juan Miguel Novo, que contará con la participación de Mercedes Atanet, Pepe Torres, Marcos Ledesma, David Victoria Chitín, Miguel Bautista, Bartolo Polo y Isabel M.A. Díaz. A la finalización tendrá lugar actuaciones de agrupaciones de carnaval.

El sábado 21 durantre toda la mañana tanto en el Mercado Provisional (Bulevar) como en la Plaza Fariñas se desarrollarán actuaciones de agrupaciones carnavalescas, así como actividades de animación infantil.

Durante toda la jornada permanecerá instalada una carpa en la Plaza Fariñas, que a partir de las 18:00 acogerá las actuaciones de Comparsas y Chirigotas locales. A las 21.00 le tocará el turno a la Chirigota del Sheriff que lleva por nombre Los Semicuraos.

Durante el resto de la noche habrá actuaciones de agrupaciones musicales por diversas calles de la ciudad.

El último día, domingo 22 arrancará a las 12:00 con el concurso de disfraces (individual y colectivo) en la Plaza Fariñas, mientras que a las 14:00 tendrá lugar en la Peña Flamenca la XXIII edición de la Tagarniná Flamenca.

La Gran Cabalgata del Carnaval, carrozas, agrupaciones locales, grupos familiares, disfraces y charangas, tiene previsto comenzar a las 18:00 y seguir este itinerario: C/ Clavel (esquina C/ Muñoz Molleda), C/ Clavel, C/ Aduana (Plaza de la Constitución), Avenida de España, finalizando en el cruce con C/ Rafael de León.

En el transcurso de la cabalgata tendrá lugar un conncurso de disfraces de adultos, con premio al mejor disfraz.

Ya a las 20:00 y en la Plaza Fariñas, tendrá lugar el acto de despedida de la Concha Fina, que pondrá fin a las Fiestas de Carnaval 2026.