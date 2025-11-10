La Línea diseña un Plan Estratégico con horizonte en 2035 para definir las próximas inversiones

El Ayuntamiento de La Línea tiene previsto elaborar un Plan Estratégico con horizonte en 2035, un documento que marcará las líneas maestras del desarrollo urbano, económico y social de la ciudad durante la próxima década.

El alcalde, Juan Franco, reunirá este miércoles a todo su equipo de gobierno con el objetivo de sentar las bases de la planificación a largo plazo y coordinar las futuras inversiones municipales. El encuentro servirá además para avanzar en la distribución de las partidas presupuestarias de 2026, ejercicio en el que el Ayuntamiento contará con una inyección adicional de cinco millones de euros procedentes del Fondo de Ordenación.

Según explicó el regidor, este nuevo plan pretende complementar y reforzar la visión ya recogida en documentos estratégicos como la Agenda Urbana 2030, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Plan Municipal de Lucha contra el Cambio Climático, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan Municipal de Vivienda.

“El objetivo principal —destacó Franco— es completar las previsiones que ya se contienen en la Agenda Urbana 2030 y otros documentos de planificación con los que cuenta el Ayuntamiento, enmarcando todas las iniciativas dentro de una estrategia coherente y de largo alcance".

En la reunión también se repasarán las próximas inversiones previstas en la ciudad, que el alcalde calificó como esenciales para seguir mejorando los servicios públicos y la calidad de vida de los linenses.

Una vez consensuados los puntos principales, el gobierno local prevé presentar públicamente el contenido del plan para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la hoja de ruta que guiará el futuro de La Línea de la Concepción hasta el año 2035.