La ONG linense Betania abrirá tres locales de atención psicosocial en la zona afectada por la DANA en Valencia

La ONG linense Betania, después de haber realizado dos expediciones humanitarias a la zona afectada por la DANA de Valencia, ha anunciado que abrirá tres locales de atención psicosocial en tres poblaciones ubicadas en las zona cero de las inundaciones. Cuenta con la financiación de Zurich para financiar los tres puntos de ayuda terapéutica y psicológica para menores y jóvenes y sus familias. También facilita el número de Bizum 01932 para aquellas personas que quieran colaborar en los gastos de las expediciones, que continuarán realizándose.

Betania ya empieza a asentar sus bases de ayuda humanitaria en la zona afectada por la DANA de Valencia con la segunda expedición humanitaria de la ONG en menos de quince días, compuesta por 17 profesionales de la entidad. Todos ellos se han ofrecido de manera voluntaria para atender las necesidades de miles de personas que lo han perdido todo y que necesitan un apoyo para superar la catástrofe.

Trabajo de Betania en Valencia. / E.S.

Estos trabajadores sociales y psicólogos han recorrido las calles de Paiporta, Utiel, Massanassa, Catarroja y otras localidades que han sido arrasadas por la gran riada. El objetivo, establecer lazos con la población local y ofrecer la atención psicológica y social que para muchas personas es necesaria para volver, literalmente, a empezar.

Para ello, la entidad va a establecer tres sedes permanentes, en Paiporta, Utiel y Algemesí. Estos puntos de atención psicosocial permanecerán abiertos al menos 12 meses gracias a la financiación de Zurich, y aspiran a a convertirse en un lugar de encuentro para personas que afrontan un gran trauma.

“Las personas que viven catástrofes ambientales pueden sufrir síntomas de ansiedad, tristeza y miedo. Si estos síntomas no se atienden a tiempo se pueden convertir en trastornos crónicos que pueden afectar a la vuelta a la normalidad de sus vidas. Por eso, estamos aquí, para ofrecer esa asistencia tan necesaria y que va a ser prolongada en el tiempo. No vamos a dar una ayuda superficial, queremos atender esos problemas que quizás no son tan visibles como el barro, pero que son igual de importantes”, explica Estrella Romero, psicóloga y subdirectora técnica de la entidad.

Violuntarias de Betania en Valencia. / E.S.

Además, Betania ofrece un soporte especializado canalizando y resolviendo en la medida de lo posible las necesidades que pueden surgir a la hora de tramitar ayudas sociales, gestiones socio-sanitarias y todas las necesidades que los técnicos de la entidad identifiquen, especialmente en las personas más vulnerables. El foco de atención de estos equipos de atención psicosocial son menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como sus familias.

Las personas que quieran colaborar con estas expediciones humanitarias pueden hacerlo a través de BIZUM, en la sección donar con el código 01932, o haciendo un ingreso al número de cuenta.

Expediciones

Esta expedición de Betania llegó a la zona afectada por la DANA este martes, permaneciendo en el terreno hasta la tarde del jueves. Se trata de la segunda organizada por la entidad que dirige Begoña Arana. Los primeros voluntarios acudieron a Valencia el pasado viernes y volvieron el lunes. Un viaje que les sirvió para establecer una primera toma de contacto con la población e identificando las necesidades más urgentes.

La ONG, además de las tres sedes permanentes, seguirá organizando expediciones humanitarias en las que trabajadores sociales y psicólogos de la entidad seguirán acudiendo a atender a la población local.