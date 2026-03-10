La Línea adjudica por 206.000 euros la construcción de nuevas pistas de deportes de playa

La zona donde se instalarán las pistas de deportes de verano, a la derecha del estadio.

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha adjudicado a la empresa A7GR Servicios y Obras el contrato para la construcción de nuevas pistas de deportes de playa en la Ciudad Deportiva, una actuación que supondrá una inversión total de 206.774 euros, IVA incluido. El proyecto, redactado por la arquitecta municipal de la delegación de Infraestructuras, Ángela Aguado, tiene como objetivo ampliar y diversificar la oferta de instalaciones deportivas del municipio, respondiendo a la creciente demanda de disciplinas vinculadas a los deportes de arena.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en el espacio situado entre el Estadio Ciudad de La Línea Municipal y el paseo marítimo de Santa Bárbara, en la zona donde antes se encontraba el aparcamiento de Preferencia, que permitirá aprovechar las condiciones del entorno para la práctica deportiva.

El concejal de Deportes, Alejandro Rodríguez, ha señalado que la creación de este equipamiento permitirá disponer de un espacio moderno y reglamentario para el desarrollo de estas modalidades, favoreciendo tanto la práctica habitual de los deportistas locales como la posible organización de competiciones.

Instalaciones homologadas

El complejo contará con vasos de arena diseñados para optimizar los entrenamientos y la celebración de eventos deportivos, e incluirá gradas y los servicios necesarios para acoger competiciones.

Las superficies estarán preparadas para albergar pistas homologadas de fútbol playa, balonmano playa, vóley playa y tenis playa, adaptadas a las medidas establecidas por el Consejo Superior de Deportes y las correspondientes federaciones.

Actuación técnica

Los trabajos previstos contemplan la preparación integral del terreno, el aporte de arena específica para la práctica deportiva y la instalación de cerramientos perimetrales con malla y cuatro puertas dobles de acceso.

Además, el proyecto incluye el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y la instalación de las acometidas necesarias de electricidad, abastecimiento de agua y red de saneamiento, con el fin de garantizar la operatividad de las instalaciones.

El plazo de ejecución estimado de las obras será de tres meses desde su inicio, mientras que el proyecto contará con un periodo de garantía de un año una vez finalizada la actuación.