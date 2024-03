La mujer cofrade, pilar de las hermandades de La Línea

En el último censo realizado por el Instituto de Estadística de Andalucía, la población de La Línea de la Concepción era de 63.271 personas, 32.259 mujeres y 31.012 hombres. Si nos vamos al número de cofrades, las hermanas ya no están por encima del 50%, sino muy cerca del 70% y si levantamos el antifaz de Nazarenos, tendríamos que cambiarlo por el nombre de nazarenas. La mujer cofrade no es que sea un aporte importante en las corporaciones linenses, es su pilar.

En la Línea de la Concepción, la mujer cofrade se encuentra en todas sus facetas. Aquí solo nombramos una pequeña muestra porque sería una labor complicada y larga ya que son muchas. ¿Tendremos pronto una Presidenta del consejo local? Isabel Gómez y Tania Ayala son hermanas del Carmen desde hace unos treinta años, Pepi Fermín y Rosa Pavón 20 años, Nerea Fermín ocho. Todas ellas son cargadoras de Madre de Dios desde hace ocho años. Su sentimiento cofrade ha aumentado con los años bajo los varales. Las mujeres están muy presentes en la Hermandad del Perdón con las costaleras de la Virgen de la Salud. Fuensanta Laura López lleva un par de años con el costal; Yasira Seller, Alba Contreras y Nerea Jiménez casi diez años.

La veterana es Virginia Delgado con unos 20 años bajo las trabajaderas. Virginia nos da respuesta a nuestras preguntas: ¿Por qué quisiste ser costalera? "Siempre me ha gustado mucho la Semana Santa. Soy cofrade y desde pequeña, recuerdo ir a ver a la Virgen todos los Jueves Santo", responde.

"Hubo un año que se me quedó grabado cuando empezó a llover y tuvieron que volver a toda prisa. Ahí fue cuando Ella me llegó al corazón y en ese mismo momento tuve claro que quería ser costalera. Mis dos hermanas me abrieron el camino ya que un par de años después de aquel Jueves Santo estaba debajo", añade.

¿Qué sientes cuando vas bajo las trabajaderas? "Es algo que no sé muy bien cómo explicar. Es muy bonito pero a la vez duro. Es gratificante poder acercar la Virgen a tanta gente y escuchar sus súplicas, es llenarte de salud para repartir por su barrio , por sus calles y para guardarte un poquito para ti y para los tuyos, es acercarte en cada levantá al cielo a esos seres querido que ya no están. Es fe, devoción, oración, es un privilegio ser sus pies y poder compartirlo con mis compañeras, amigas, familia ya que tengo la suerte de tener debajo a mi hermana y a mi sobrina y por supuesto es un orgullo ser costalera de la Virgen de la Salud", replica.

También tenemos mujeres pregoneras como notable ejemplo señalamos a Mayte Gómez Moya, Exaltadora de María Santísima de la Esperanza de este año y del Pregón Oficial el año pasado, y Hermana Mayor de su Hermandad.

Mujeres de vela, de cortejo, pero son mujeres que están en la hermandad dando luz durante todos los días del año para todo como Marta Gutiérrez. Es hermana de la Sagrada Flagelación y Estrella desde hace 40 años. Nos cuenta: “No ocupo ningún cargo, pero eso no hace que mi vinculación sea menor. Salgo de nazarena, ayudo en lo que puedo y soy catequista de confirmación en nuestra Parroquia. Ser cofrade es parte de mí. Y tan grande que no cabe solo en siete días, ni en cuarenta, sino que me acompaña siempre y me define. Ser de Ellos no tiene calendario. Se es o no se es. Lo demás es otra cosa.”

María Belén Merchán Collantes, responsable de redes sociales de la Hermandad del Perdón, recuerda el protagonismo de éstas, que son un canal vivo de uso diario a través del que se puede informar a todo el mundo. Es trabajo diario, duro pero que se ve valorado cuando queda confirmado que consigue acercar la hermandad a muchísimas personas que, por circunstancias, no puedas estar allí siempre y a través de las redes sociales se encuentran con sus titulares y su hermandad.

Carolina Jiménez González es la secretaria de la Junta Permanente del Consejo Local. Sus funciones son las propias de cualquier secretaria, tramitar y dar curso a los distintos escritos y documentación de las Hermandades, así como la propia del Consejo, y levantar actas de todos los plenos que se celebran. Dentro de sus funciones está la representación como miembro de la Junta Permanente en los distintos actos religiososlitúrgicos que se organicen a nivel local, comarcal o de provincia y a los que fuésemos invitados y tramitar las distintas solicitudes de las hermandades a la administración o a instancias superiores, entre otras.

Sonia Jiménez Ríos es la Hermana Mayor de la Sagrada Flagelación. Llegó tras la pandemia y con la duda de como compaginar labor profesional, logopedia, con su pasión personal. “Desde que tengo conciencia, recuerdo apenas empezando a caminar, en los cimientos de la antigua iglesia Santiago, que me empujaban a dar el paso. Me acompañaba una familia totalmente volcada e integrada en todos y cada uno de los grupos parroquiales, en las labores de sacristía, así como también en el corazón de mi querida hermandad", cuenta.

"Fue difícil decir que no iba a capitanear aquel barco que pasaba por mi puerto en aquel momento, así que, siguiendo a mi corazón, y siendo fiel a mi forma de vida desde que soy niña, acepté. No negaré que está siendo complicado compaginarlo con toda mi vida. La Línea no cuenta con una cultura cofrade lo suficientemente consolidada como para que podamos trabajar al 100% desde el corazón de las hermandades. Hoy en día, miro al pasado y pienso que fue la mejor decisión que pude tomar", garantiza.

Y para terminar le hemos solicitado a Carolina Guerrero García, Fiscal de Amor y Oración, que nos transmitiera su opinión sobre: la mujer en el mundo cofrade. “Acabamos de pasar el 8 de marzo, Dia de la Mujer, y reflexiono sobre el papel que ha desempeñado la mujer en el mundo cofrade. Hace unos años era impensable que hubiera mujeres en Juntas de Gobierno o en el mundo del costal, hoy esto está cambiando, aunque nos queda todavía un gran camino por recorrer", defiende.

"Si cogemos el listado de hermanos de cualquier Hermandad veremos que el porcentaje de hermanas es mucho mayor que el de hermanos, sin embargo, en los puestos de responsabilidad el porcentaje cae estrepitosamente", abunda.

"Hemos dado grandes pasos, hay representación femenina en el Consejo Local de Hermandades, aunque sólo sea nuestra querida Carolina Jiménez y varias Hermandades están capitaneadas por Hermanas Mayores: Mayte en Amor y Esperanza, Carmen en Soledad y Santo Entierro, Sonia en Flagelación y Estrella y Estefanía en Luz y Cristo del Mar. En todas las Juntas de Gobierno hay mujeres, aunque el número es menor que el de los hombres, hay mujeres que les cuesta dar un paso al frente", significa.

"En mi Hermandad, Amor y Oración, somos tres mujeres en junta, todas trabajadoras, madres y amas de casa que hacemos todo lo posible para organizar nuestra vida personal para estar al 100% en nuestros quehaceres cofrades; somos secretaria, tesorera y fiscal, tres cargos nada fáciles que además compaginamos con estar en todos los montajes y desmontajes que son necesarios a lo largo del año, además le damos el toque femenino a cualquier convivencia que organizamos. No podemos olvidar el papel de la mujer en nuestra ciudad como costaleras de la Virgen de la Salud o cargadoras de la Virgen de la Luz que se han ganado el respeto del mundo cofrade por su buen hacer", dice.

"En mi hermandad, aunque las cuadrillas son masculinas cuando salimos por nuestro barrio en Vía Crucis, Vía Matris o en el rezo del Santo Rosario damos la oportunidad a que porten a nuestros titulares cualquier persona ya sea hombre o mujer, hecho que está ofreciéndonos momentos de mucha emoción entre nuestras hermanas. Creo que se están dando pasos muy positivos para la mujer cofrade y por supuesto invito a todas a participar más activamente y a dar un paso al frente cuando sea necesario dentro de su Hermandad", finaliza.