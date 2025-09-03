Muere el periodista Javier Núñez Ceballos, delegado de RNE en La Línea entre 2005 y 2008

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha emitido hoy miércoles, 3 de septiembre, un comunicado en el que lamenta el fallecimiento, esta mañana, del periodista de Javier Núñez Ceballos, redactor de RNE Andalucía, a los 56 años.

Javier Núñez pertenecía a la Corporación RTVE desde 1989. Era periodista y licenciado en Sociología por la UNED. Su trayectoria profesional se inició en RNE Ceuta, donde trabajó durante 13 años; en 2002 se trasladó a RNE Gijón, donde ocupó la Jefatura de Informativos y Programas durante dos años. En 2005 fue nombrado delegado de RNE en La Línea de la Concepción y, en 2008, adjunto al director de RNE en Andalucía.

Desde finales de 2012 fue editor de RTVE en Andalucía, Centro Territorial que dirigió en funciones desde febrero de ese año hasta mayo de 2016, cuando fue nombrado nuevo responsable al frente de la Dirección de RTVE en Andalucía, cargo que ocupó hasta 2018. En la actualidad, era redactor de RNE Andalucía.

Los restos mortales de Javier Núñez descansan en el tanatorio de la SE-30, sala 1. El responso tendrá lugar mañana jueves, 4 de septiembre, a las 12:15, en la capilla del citado tanatorio.

La APS y Europa Sur muestran su más sentido pésame a su mujer e hijos, así como a familiares, amigos y compañeros del ente público. Descanse en paz.