La Línea honra la memoria de las víctimas del 'Utopía' en el 135 aniversario del naufragio

La Línea de la Concepción no olvida la tragedia del Utopía. La ciudad va a conmemorar el 135 aniversario del naufragio del buque británico con unos actos los días 16 y 17 de marzo para honrar la memoria de las más de 600 personas, en su mayoría emigrantes italianos, que perdieron la vida frente a las costas linenses en 1891. La Línea derrochó solidaridad en la que fue una de las mayores tragedias marítimas hasta el hundimiento del Titanic.

El alcalde de la ciudad, Juan Franco, junto a la concejal de Cultura, Raquel Ñeco, el presidente del Comité de Italianos en el Extranjero de Madrid, Andrea Lazzari, y el consejero, Pietro Marini, han presentado este jueves la programación institucional para conmemorar el 135º aniversario del naufragio del Utopía.

El primer edil ha subrayado la profunda huella que este suceso dejó en la identidad local, recordando que la ciudad se encuentra hermanada con municipios como Pomarico y Buonabitacolo debido a este vínculo histórico. “Es fundamental recordar y conmemorar lo que pasó para que no se pierda ese lazo, donde La Línea demostró su solidaridad y entrega en un momento muy complicado”, ha señalado Juan Franco, quien ha destacado que el espíritu de acogida de la ciudad sigue vigente con una comunidad italiana de 400 personas plenamente integradas.

“Parece algo de hace cien años, pero hoy sigue pasando en España, Italia o Grecia. Trabajos como este permiten poner en perspectiva que en otro momento de la historia los emigrantes fuimos nosotros y no siempre nos comportamos a la altura que se nos debería exigir”.

La concejal de Cultura, Raquel Ñeco, ha detallado la agenda de actos conmemorativos que comenzará el 16 de marzo, a las 18:30 en el Salón de Plenos, con la presentación del libro La Utopia entre las nieblas de la memoria. Apuntes de un naufragio, de Gianni Palumbo. El autor ha sido el responsable de rescatar del olvido esta historia tras investigar los archivos municipales de Pomarico. El día 17, aniversario del siniestro, el Teatro Paseo de la Velada acogerá dos pases del documental Utopia: viajes sin retorno. El primero, a las 10:30, estará dedicado a centros educativos y colectivos, mientras que a las 20:00 tendrá lugar el pase institucional con la presencia de delegaciones italianas y entrada libre para el público en general.

“Es una historia desgarradora. Obviamente por el número de personas que fallecieron en este naufragio, pero también por algo que podemos extrapolar al momento actual porque la necesidad de salir de tu país para buscar oportunidades es algo que, desgraciadamente, está a la orden del día”, ha afirmado Ñeco. La conmemoración concluirá el mismo día 17 con una ofrenda floral en el Panteón de los Italianos del Cementerio de San José, donde reposan los restos de diez pasajeros que perdieron la vida en la Bahía.

Presentación de los actos de homenaje de la tragedia del 'Utopía'.

El director, realizador y guionista del documental, Pietro Marini, ha explicado que la obra es fruto de un año de intenso trabajo de investigación, viajes y rodaje entre Italia, Gibraltar y La Línea, incluyendo escenas en la playa de La Atunara. Marini ha recordado la magnitud del desastre, ocurrido en apenas 20 minutos tras la colisión del vapor de pasajeros con el acorazado Anson: “Había a bordo 900 personas, 800 pasajeros italianos del centro-sur de Italia. Mueren 562 personas en 20 minutos. La película intenta explicar por qué esta tragedia fue olvidada”.

Explicó que el documental resalta el sentimiento del emigrante como un eje universal de la condición humana. “El migrante no es solo el italiano, el migrante es el español, el inglés. Todos somos migrantes cuando recortamos las raíces y cambiamos de cultura, cambiamos de país, cambiamos de ciudad. Y eso es un trauma que es importante y viene reflejado también en la película”, señaló. El autor asegura que, igualmente, ha tratado de revalorizar la imagen de La Línea, ya que el film se proyectará en toda Italia, mostrándola como una ciudad “moderna, acogedora y con una costa espectacular”.

Andrea Lazzari, como representante de la comunidad italiana en España, ha expresado su gratitud histórica hacia la población linense por el auxilio prestado en 1891. “Gracias a los linenses de la época, muchos italianos pudieron ser rescatados, alimentados y vestidos. Es algo que se tiene que recordar y agradecer de corazón”, ha manifestado Lazzari, incidiendo en que el documental busca hacer justicia histórica a las víctimas y fortalecer los puentes culturales actuales.

La película Utopia: viajes sin retorno (Utopia: viaggi senza ritorno) se ha realizado por iniciativa del Comité de Italianos en el Extranjero de Madrid, el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y la Diputación de Cádiz, en colaboración con el Consulado General y la Embajada de Italia en Madrid, y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, a través de la delegación de Cultura.