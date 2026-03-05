La Junta saca a subasta pública la gestión privada de la Residencia de Tiempo Libre de La Línea

La gestión privada de la Residencia de Tiempo Libre de La Línea, situada en la playa de El Burgo, será adjudicada mediante subasta pública, con un canon mínimo de 365.000 euros anuales (impuestos no incluidos) y garantías de 90.000 euros provisionales y 2.000.000 euros definitivos, según el anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La instalación, que lleva dos años cerrada, cuenta con 164 habitaciones que suman 533 plazas. Hasta finales de 2023 la Junta de Andalucía asumió la gestión de sus seis residencias y anunció que no seguiría prestando este servicio por ser deficitario. Según cálculos del Gobierno andaluz, abrir cada temporada estas instalaciones, muchas de ellas antiguas y con necesidad de reparaciones, generaba un agujero anual en las arcas autonómicas de 15 millones de euros, con pérdidas que superan los 123 millones desde 2015.

Los 88 trabajadores que prestaban servicio en la residencia de La Línea -341 en todos los centros- fueron reubicados tras el cierre del centro a finales de 2023. La Junta acordó el paso del personal de régimen fijo discontinuo a plazas fijas en otros centros de la red para garantizar el empleo.

Cuando la Junta anunció su intención de cerrar la Residencia de Tiempo Libre de La Línea, el alcalde, Juan Franco, reconoció que la noticia supuso una sorpresa después de haber rubricado un pacto de gobierno para la Diputación de Cádiz y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar en el que se consignaba que el edificio ampliaría su temporada de apertura. No obstante, en diciembre de 2023 señaló que la concesión de su explotación a una cadena hotelera lograría una inversión para la mejora del inmueble, que este se mantendría abierto todo el año y cambiaría la situación de la plantilla al transformar los contratos de unos 40 trabajadores fijos discontinuos en jornada completa, junto a la recolocación de este personal más otros 50 fijos en otros centros de trabajo de la Junta con déficit de personal. Además, apuntó que se crearían de 100 a 150 puestos de trabajo y La Línea aumentaría sensiblemente su oferta hotelera.

La convocatoria de la subasta se ha publicado oficialmente tras la firma del acuerdo del 25 de febrero de 2026 por la Dirección General de Patrimonio. Los interesados podrán presentar sus ofertas el 28 de mayo de 2026. La calificación de la documentación se realizará el 9 de junio y el acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar el 18 de junio.

El inmueble ofrece una ubicación privilegiada junto a la playa y un espacio amplio que permitirá al futuro concesionario mantener y modernizar los servicios vacacionales para los ciudadanos. La Junta de Andalucía busca, con esta medida, reducir el déficit acumulado de la red de residencias, y garantizar una gestión más eficiente y sostenible a largo plazo.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, destacó la importancia del proceso y el trabajo conjunto de las distintas áreas de la administración autonómica: “La Residencia del Tiempo Libre de La Línea ha contado con un trabajo muy importante de la Delegación Territorial de Patrimonio y de la Consejería de Empleo, de quien dependía la residencia. Es un proyecto relevante por su ubicación y lo que supondrá para la zona. Hoy se ha publicado ya la licitación en el Boletín Oficial y ya pueden presentarse las empresas. Creo que es importante para la provincia, para el Campo de Gibraltar y para La Línea”.