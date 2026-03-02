Juan Franco convoca a los agentes sociales de La Línea para analizar las repercusiones del Tratado de Gibraltar

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha convocado una reunión con las principales entidades sociales, económicas y políticas del municipio para el miércoles 4 de marzo, a las 16.30. El encuentro tiene como objetivo analizar el contenido del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido respecto a Gibraltar y evaluar de forma conjunta las posibles repercusiones del nuevo marco jurídico sobre la ciudad y sus distintos colectivos.

La convocatoria responde a la necesidad del equipo de gobierno de reunir las opiniones de los sectores “directísimamente afectados” por el texto. Han sido citados representantes de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASCTEG), la Cámara de Comercio, la Asociación Linense de Autónomos de Hostelería (ALAHO), la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APYMELL), la Asociación de Empresarios del Zabal, así como los sindicatos mayoritarios y otros grupos de interés socioeconómico.

Juan Franco ha señalado la importancia de este análisis técnico y social y ha explicado que, tras conocer el borrador facilitado el pasado jueves, se ha organizado este foro de debate con los colectivos implicados. El objetivo es realizar una puesta en común, recabar las distintas opiniones sobre el contenido del proyecto y estudiar las posibles implicaciones para la ciudad y los colectivos afectados.

A la reunión también asistirán los portavoces de los grupos políticos con representación municipal, La Línea 100x100, PSOE y PP, ante lo que el alcalde considera el asunto que más preocupa actualmente en la agenda pública del Ayuntamiento.

Esta convocatoria se produce después de que el regidor manifestara la pasada semana su inquietud por la falta de definición en aspectos considerados críticos para la ciudad una vez se suprima la frontera física con Gibraltar. Entre ellos figuran la situación de las pensiones de los trabajadores transfronterizos, el posible aumento del precio de la vivienda en el municipio, la gestión de la movilidad y el impacto medioambiental ante la previsión de un incremento en la circulación de vehículos procedentes de Gibraltar, entre otras cuestiones.