José Mercé enciende el duende en una inolvidable Noche Flamenca de La Línea

La segunda jornada de la Noche en Blanco de La Línea, celebrada bajo el título de Noche Flamenca, tuvo como protagonista a José Soto Soto, conocido artísticamente como José Mercé. Acompañado por Lela Soto y Morenito de Illora hijo, el maestro del cante ofreció un recital en la Casa de la Juventud que cautivó al público desde el primer compás.

Desde primera hora de la noche, numerosos asistentes se congregaron a las puertas del número 3 del paseo Andrés Viñas, dispuestos a disfrutar de los grandes éxitos de un artista que, sin renunciar a su esencia y autenticidad, ha sabido conquistar también a las nuevas generaciones.

La velada se desarrolló en un ambiente íntimo, donde la magia, el arte y el compás flamenco se fundieron con la entrega incondicional de los presentes, deleitados con una de las voces más significativas del panorama musical.