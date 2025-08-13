La iglesia Evangélica de La Línea celebra el Día Mundial de la Juventud

Jóvenes de La Línea, en el acto de este martes.

La Asociación Ebenezer IEF Atunara, colectivo dependiente de la Iglesia Evangélica Filadelfia, ha celebrado este martes un acto conmemorativo del Día Mundial de la Juventud que ha reunido a varios jóvenes de La Línea.

El evento ha contado con la presencia del concejal delegado de Juventud, Alejandro Rodríguez, y de la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Zuleica Molina.

Un momento del acto. / E.S.

El objetivo de este evento era dar visibilidad, reflexionar y comprometerse con las realidades que viven los jóvenes en situación de vulnerabilidad en la comarca del Campo de Gibraltar.

El Día Internacional de la Juventud se conmemora todos los años para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para fomentar el potencial de los jóvenes en la sociedad actual

El tema elegido para la conmemoración del 2025 es “Acciones juveniles locales por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y más allá”, que destaca el papel fundamental de los jóvenes a la hora de convertir las ambiciones globales en realidades impulsadas por la comunidad.